Guardian: «вопросов нет… или есть?» — как RT освещает шпионский скандал

«Канал RT добросовестно выполняет свою задачу — представлять «российскую точку зрения», — пишет журналист The Guardian Джон Хенли. Он посмотрел эфиры RT по теме отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери и пришёл к выводу, что канал представляет события «как они есть» и даёт альтернативный взгляд на ситуацию через анализ и комментарии.

Как гласит сайт телеканала RT (девиз — Question more), его задача — знакомить зарубежную аудиторию с российской точкой зрения, предлагая альтернативный взгляд на ведущие мировые события.

Ваш покорный слуга в течение суток следил за передачами RT, посвящёнными событиям в Солсбери, из-за которых российско-британские отношения ухудшились, как никогда со времён окончания холодной войны. По итогам этих 24 часов я вынужден констатировать, что канал довольно успешно справляется с вышеупомянутой задачей.

«Мэй вышлет 23 российских дипломата, несмотря на то что полиция до сих пор не назвала каких-либо конкретных подозреваемых», — гласил один из заголовков RT в минувший четверг. А один из комментаторов, выступавших в эфире канала в пятницу, заявил, что действия Британии «незаконны, аморальны и препятствуют проведению полноценного расследования — и, возможно, именно этой цели и служат».

Финансируемый Кремлём телеканал RT (известный в прошлом как Russia Today) ежечасно передаёт из своей московской студии выпуски новостей. На минувшей неделе их главной темой, естественно, стало покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, совершённое в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Надо сказать, что информация о событиях в новостных выпусках RT в целом подавалась как есть, будь то перепалка постоянных представителей России, Великобритании и США в ООН или «грубые слова» британского министра обороны Гэвина Уильямсона в адрес Сергея Лаврова в ответ на его намёк, будто Британия нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Однако за новостями следовали анализ и комментарии. Наиболее примечательным в этом плане оказался фрагмент на тему «неотвеченных вопросов», сопровождавший выпуски новостей в минувший четверг, — как явным стремлением представить пресловутую «альтернативную» точку зрения, так и тем мастерством, с которым для этой цели были использованы высказывания крупного британского политика.

«На британской территории совершено покушение, организованное Кремлём, — драматическим тоном вещал молодой журналист Дэниел Хокинс. — Похоже, что для обитателей Даунинг-стрит всё совершенно ясно: за этим преступлением стоит Россия. Ни сомнений, ни вопросов… Или вопросы всё же есть?»

Вопросы, на которые намекал Хокинс, были озвучены в палате общин лидером Лейбористской партии Джереми Корбином (что оказалось очень на руку RT). Запрашивала ли Тереза Мэй у России какие-либо материалы для расследования? Проводился ли высокоточный анализ следов нервно-паралитического вещества? Что ответило британское правительство на просьбу России предоставить ей образец вещества?

В качестве ответа на первый вопрос в программу был вставлен фрагмент выступления Сергея Лаврова, заявившего, что Россия «так и не получила от Лондона никакого официального запроса», а значит, Британия просто «разыгрывает политические сцены».

Второй вопрос Корбина, отметил Хокинс, британское правительство также оставило без ответа — что не помешало Терезе Мэй заявить, что имеющихся доказательств вполне достаточно, чтобы возложить вину на Россию. И это несмотря на то, продолжал ведущий, что Организация по запрещению химического оружия ещё в прошлом году подтвердила окончательную и полную ликвидацию Россией своего арсенала боевых отравляющих веществ. Кроме того, добавил он, после распада СССР доступ к бывшим советским лабораториям и учёным имела не только Россия.

Не ответило британское правительство и на просьбу России о предоставлении образцов. Отметив этот факт, Хокинс риторически спросил: «Зачем такая секретность, если дело настолько публичное и почти решённое?»

И потом, с учётом неизбежного дипломатического скандала, какой смысл был Кремлю организовывать «чудовищное преступление на территории другого государства»? С этим вопросом очень вовремя для RT выступил бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, которого канал специально привлёк для интервью.

На следующий день, в пятницу, журналисты и эксперты RT занялись разбором тех «теорий», которые Британия и её союзники якобы приводят в доказательство вины России вместо реальных улик. В качестве таковых фигурировали «пренебрежительный тон ответов» из Москвы, многочисленные примеры российских «авантюр» за последние годы, а также тот факт, что «другого правдоподобного объяснения» случившемуся нет.

Журналист RT Игорь Жданов обратил внимание на слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, назвавшего покушение в Солсбери «демонстративно российским». Жданов отметил, что тема ядов, используемых российской разведкой, уже давно эксплуатируется Западом на уровне приключенческого кино и литературы, включая похождения легендарного Джеймса Бонда.

Однако в реальной жизни, продолжал журналист, использованием ядов против неугодных больше отличилось ЦРУ, да и Британия «оттачивала своё мастерство убивать при помощи химии» ещё со времён шекспировского Макбета. А следовательно, с таким же успехом можно говорить о «демонстративно американском» или «демонстративно британском» характере этого преступления.

«Применительно к России, — заключил Жданов, — доказательства и международное право подменяются хештегами: #этовсёРоссия и #оченьвероятно».

Что касается экспертов, привлекаемых каналом для комментариев, похоже, что их отбирают по принципу симпатий к Кремлю. По словам ведущей RT Никки Аарон, многие «считают, что правила нарушила не Россия, а Соединённое Королевство». В качестве примера этих «многих» зрителям был представлен Эрл Расмуссен из малоизвестного аналитического центра Eurasia Center из Вашингтона. Тот подчеркнул, что Россия предложила Великобритании своё содействие в расследовании.

«Мне это кажется совершенно логичным, — резюмировал Расмуссен. — Это нормально — предложить своё содействие. Вот если кто-то пытается что-то скрыть или уйти от какой-то темы, то он [сотрудничать], наверное, не станет. Боюсь, что поведение Великобритании выглядит не очень профессиональным».

Другой гость программы — некто Марко Гашич, представленный зрителям как «эксперт по международным вопросам», — назвал отказ Лондона предоставить России образец отравляющего вещества «совершенно возмутительным». В Британии Гашич больше известен как ведущий пиарщик руководства боснийских сербов, ответственного за геноцид на Балканах в 90-е годы.

В эфире RT выступил и российский посол в Лондоне Александр Яковенко. В широко растиражированном получасовом интервью каналу он заявил, что Британия восприняла покушение в Солсбери как повод «начать антироссийскую кампанию», призванную «отвлечь внимание от брексита». По словам посла, Лондон «не может предоставить доказательств».

«Однако Великобритания сейчас находится в новых для себя условиях, она пытается найти для себя новое место в мире, — продолжал Яковенко. — Так что сценарий всего этого был написан в Лондоне, но это недальновидный сценарий, потому что в конечном итоге Британии придётся объяснить, какова подоплёка событий в Солсбери».

Надо отдать должное RT — как минимум, одно из замечаний журналистов канала было совершенно справедливым. Комментируя неожиданную грубость британского министра обороны Гэвина Уильямсона, велевшего России «уйти и заткнуться», лондонский корреспондент RT Анастасия Чуркина заметила: «Ситуация начинает отдавать сюрреализмом. Подобная лексика довольно необычна для дипломатических кругов и для того, кто хочет, чтобы его воспринимали всерьёз».

Автор статьи Джон Хенли.

Дата публикации 16 марта 2018 года.