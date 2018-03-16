Лидер лейбористов выступил против «заочного» наказания России за инцидент в Солсбери

Член британского парламента и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в статье в The Guardian вновь призвал правительство Великобритании дождаться доказательств вины России прежде, чем предпринимать антироссийские шаги. При этом он настаивает на необходимости использования исключительно дипломатических мер во избежание начала конфликта.

В Великобритании все возмущены «ужасающим» нападением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — и это то, что должно быть «тщательно и кропотливо» расследовано, однако ответ на применение отравляющих веществ на улицах страны должен быть «спокойным и взвешенным», пишет член британского парламента и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в The Guardian.

«Забегание вперёд — без доказательств, которые в данный момент собирает полиция, — на фоне перевозбуждённой атмосферы в парламенте не служит ни правосудию, ни национальной безопасности», — пишет Корбин.

Корбин разделяет позицию Терезы Мэй, которая заявила, что инцидент был либо прямым действием российского правительства, либо Россия потеряла контроль над отравляющим веществом, которое было использовано. Если подтвердится второй вариант, то нельзя исключать, что к инциденту могут быть причастны русские мафиозные группировки, которым «было разрешено получить право собственности в Великобритании», полагает парламентарий.

Однако именно полиция и службы безопасности должны определить виновных. При этом Корбин вновь настаивает на том, что власти России должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств и ответ Великобритании должен быть «решительным и соизмеримым».

Он отметил, что он, как и его партия, не является сторонником Путина. «Однако это не значит, что мы должны смириться с новой холодной войной, наращиванием расходов на вооружение, опосредованными конфликтами и маккартистской нетерпимостью к несогласным», — отметил Корбин.

При этом парламентарий добавил, что лейбористы поддерживают инициативу правительства по высылке российских дипломатов из страны. Тем не менее он уточнил, что, на его взгляд, введение в Великобритании санкций, похожих на закон Магнитского, против тех, кто нарушает права человека, наряду с мерами по противодействию отмыванию денег российскими олигархами и их попыткам избежать налогов, станет наиболее соизмеримой реакцией.

Вместе с тем Корбин подчеркнул, что лейбористы поддержат введение санкций только тогда, когда появятся результаты расследования инцидента в Солсбери.

Лидер лейбористов заявляет, что совместный ответ на это преступление не только может, но и должен быть дан, однако отмечает, что неоднократно становился свидетелем того, как в парламенте Великобритании эмоции и поспешные выводы подавляли благоразумие в ответ на международные кризисы. В качестве примера он приводит поддержку атаки на Ливию, решение о которой, по его мнению, оказалось ошибочным.

Для того чтобы устранить негативные последствия развала СССР, с которыми международное сообщество сталкивается и по сей день, и не допустить конфликт, необходимо прибегать исключительно к международному праву и дипломатии, пишет Джереми Корбин в The Guardian.