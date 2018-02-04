Sky News: Лондон закручивает гайки для нечистых на руку иностранных богачей

Британское правительство заставит состоятельных иностранцев, подозреваемых в коррупционных преступлениях, отчитываться об источниках доходов — а тех, кто этого сделать не сможет, станет лишать имущества, передаёт Sky News. Как отмечается в сюжете канала, новые директивы, введённые для иностранцев, направлены на предотвращение широко распространившейся в Соединённом Королевстве практики по отмыванию денег и коснутся, в частности, россиян.

Российские олигархи попали под удар только что введённых правительством директив, согласно которым у лиц, неспособных объяснить, как они заработали своё состояние, будут конфисковываться активы. Директивы, по задумке их составителей, должны будут ударить по тем людям, которые пользуются Великобританией в качестве убежища, в котором можно прятать незаконно заработанные деньги. Репортаж Дэна Уайтхеда.



Общий объём таких активов — многие миллиарды, и все они — теневые и незаконные. Отмывание денег в Великобритании — серьёзная проблема для многих секторов, от люксовых товаров до элитной недвижимости. Дабы начать её решать, правительство ввело так называемые «ордеры на необоснованные богатства» (Unexplained Wealth Orders, UWO) — инструмент, призванный заставлять состоятельных людей объяснять, откуда у них те или иные активы, если в отношении них имеются подозрения в коррупции.



Уильям Браудер когда-то был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, однако после того, как он вывел на чистую воду коррупционные схемы, его выдворили из страны, объявив, что он угрожает национальной безопасности.



УИЛЬЯМ БРАУДЕР, организатор международной кампании за наказание виновных в смерти Сергея Магнитского: Вплоть до настоящего момента Лондон был главным мировым центром для операций по отмыванию денег. Будь ты российским бандитом, нигерийским гангстером или ещё кем-нибудь из какой-нибудь страны, здесь с тобой ничего не случится — преследовать в суде никого не будут и никаких последствий можно не ждать. Поэтому Лондон был для всех этих людей центром для отмывания денег.



ДЭН УАЙТХЕД, корреспондент Sky News: По некоторым данным, через Соединённое Королевство ежегодно отмываются суммы в размере десятков миллиардов фунтов и значительная часть этого объёма проходит через недвижимость. Более того, даже по самым консервативным последним оценкам, иностранные лица, подозреваемые в участии в коррупционных схемах на высшем уровне, в настоящий момент владеют в Лондоне недвижимостью на сумму четыре миллиарда фунтов.



С 2011 по 2014 год в рамках так называемого «Ландромата» российские средства на миллиарды фунтов вывели через подставные компании Великобритании и западные банки. Итак, как же отмывают деньги?



Сперва наличные вводят в финансовую систему через иностранный банк или сетевой перевод. Деньги переводят с одного офшорного или неофшорного счёта на другой, чтобы отследить их происхождение было трудно. В конце концов, их вкладывают в реальные активы, к примеру в роскошную недвижимость. Новая облава на организованную преступность позволит властям изымать подозрительные активы стоимостью более 50 тысяч фунтов.



ДЖОН ПЕНРОУЗ, член Консервативной партии британского парламента: Если кто-то захочет купить дома или офисные здания в Соединённом Королевстве, ему придётся выложить всю информацию о себе начистоту. И если этот кто-то — какой-нибудь царёк преступного мира, такая прозрачность сильно помешает скрыть доходы, нажитые преступным путём. Откуда бы такой человек ни был, с нами вести дела ему будет крайне затруднительно.



Участники кампании надеются, что власти больше не позволят отмывать грязные деньги через Великобританию.

РЕЙЧЕЛ ДЭВИС ТИКА, представитель Transparency International UK: Мы были бы очень рады, если бы правительство ввело новые законы о попустительстве в отношении коррупционных преступлений, поскольку мы хотели бы, чтобы компании, виновные в том, что они допустили создание внутри собственной организационной структуры потока грязных денег и не приняли мер для прекращения подобного, несли ответственность, — ведь в настоящий момент стимулов прекращать такое не хватает.

Однако в век биткоина и развивающихся онлайн-транзакций эта проблема также начинает постоянно эволюционировать. В правительстве надеются, что конфискация более «традиционных» активов сделает хотя бы небольшой вклад в её решение. Дэн Уайтхед, Sky News, Лондон.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2017 года.