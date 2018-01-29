Аксёнов объяснил американской радиостанции, чей Крым Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крымскому полуострову, сколько уделяет Владимир Путин, заявил в интервью NPR глава Крыма Сергей Аксёнов. Он также подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав России и больше никогда не будет частью Украины. 29 января 2018 NPR

NPR: крымчане недовольны коррупцией и безработицей, но голосовать за Путина пойдут По прошествии четырёх лет с момента присоединения Крыма к России корреспондент NPR Люсиан Ким решил вернуться на полуостров, чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит. По мнению журналиста, хотя крымчане и жалуются на недостаток рабочих мест, коррупцию и высокие цены, в своём большинстве они по-прежнему одобряют «аннексию» полуострова и поддерживают Владимира Путина. 26 января 2018 NPR

«Простой шрифт и никаких триколоров»: МОК рассказал, какой должна быть форма российских олимпийцев Спустя две недели после отстранения олимпийской сборной России от участия в Олимпиаде МОК выдвинул требования к форме, аксессуарам и инвентарю российских спортсменов, сообщает NPR. Как отмечает издание, МОК также предложил вариант логотипа, который может быть нанесён на форму спортсменов. 21 декабря 2017 NPR

Браудер: в 2018 году Трамп покажет, кто он — «друг Путина» или «крепкий орешек» Президенту США Дональду Трампу в следующем году предстоит «большое испытание», которое покажет, какими на самом деле являются его отношения с Москвой и готов ли он к жёстким мерам против неё, заявил в интервью NPR бизнесмен и активист Билл Браудер. По мысли Браудера, всё будет зависеть от того, станет ли Трамп добавлять новые имена в санкционный список российских чиновников, предусмотренный так называемым законом Магнитского. 16 декабря 2017 NPR

NPR: новые санкции США не заставят Россию пойти на уступки Когда речь заходит о санкциях США против России, нужно помнить, что холодная война на самом деле не кончалась, пишет NPR. Как пишет американское издание, сейчас вопрос заключается в том, будет ли новый пакет антироссийских санкций эффективной или контрпродуктивной мерой. Хотя санкции и нанесли некоторый ущерб России, но они вряд ли вынудят Москву пойти на уступки. 24 июля 2017 NPR

Руководитель телеканала RT: «Россия должна противостоять мейнстримовским СМИ» Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что «мейнстримовские СМИ» лгут о России, нанося вред её репутации, но при этом обвиняют Москву в пропаганде. В своём интервью NPR Симоньян рассказала о том, с кем общается по защищённой телефонной линии, как познакомилась с Владимиром Путиным и почему россияне любят своего президента. 15 июня 2017 NPR

Дипломат США: постоянные наказания России — подмена разумной политики Демонизируя Путина, Запад расписывается в неуверенности в собственных силах, считает бывший советник Джорджа Буша — младшего Томас Грэм. В интервью NPR он рассказал, что не понимает, для чего нужно продолжать снова и снова наказывать Россию, и подчеркнул, что это похоже на суррогат разумной политики. По мнению эксперта, мировой порядок меняется, поэтому необходимо найти новое равновесие, — и Россия на долгие годы станет его неотъемлемой частью. 19 января 2017 NPR

Обама: Мы обязательно ответим на вмешательство русских в наши выборы Президент США пообещал, что Вашингтон выберет «подходящее место и время», чтобы ответить на попытки Москвы «повлиять» на президентские выборы в Америке. В интервью NPR Барак Обама подчеркнул, что эти меры будут не только явными, но и скрытыми. 16 декабря 2016 NPR

NPR: Опытный Путин не оставил шансов американской разведке Представители американских разведывательных кругов признают, что им тяжело предсказывать действия «недоступного» Владимира Путина, сообщает NPR. По их словам, почти «абсолютные» полномочия президента и его прошлое в КГБ сильно затрудняют работу американских агентов по анализу и прогнозированию действий Кремля. 11 марта 2016 NPR

Директор ЦРУ: Между разведками США и России идет очень информативный обмен Как заявил в интервью NPR директор ЦРУ Джон Бреннан, разведки США и России до сих пор продолжают сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом и между ними ведется «очень информативный обмен». При этом он также выразил мнение, что сотрудничество разведслужб в этой сфере не только должно сохраниться, но также в будущем должно начать «расти и набирать обороты». 25 февраля 2016 NPR