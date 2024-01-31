NPR: пока Киев придумывает, как пополнить истощённую армию, в украинском обществе растёт раскол

Почти два года спустя после начала украинского конфликта усталость ощущается как среди военных ВСУ, так и среди гражданского населения, сообщает NPR. При этом, как отмечается в статье, в украинском обществе растёт раскол: одни считают, что в армии должно служить больше людей, других же ужасает подобная перспектива, и они разными способами пытаются уклониться от службы.
В то время как Украина стремится пополнить свою истощённую армию, среди её гражданского населения растёт раскол, пишет NPR.
Спустя почти два года после начала украинского конфликта усталость ощущают как солдаты ВСУ, так и мирные граждане.
При этом на фоне продолжающихся наступательных действий России на востоке и юге, а также на фоне задержек с новыми пакетами западной военной помощи руководство в Киеве находится под растущим давлением от необходимости усилить свою оборону путём поиска большего количества солдат. Украинский парламент уже работает над законопроектом, нацеленным на реформирование призывного процесса в стране.
Между тем по всей Украине растущее осознание того, что кровавый конфликт на истощение может затянуться на долгие годы, поставило на первое место вопрос о том, кто должен быть обязан воевать, как долго и в каком качестве.
Ольга Белянская, жена одного из добровольцев, который записался в ВСУ ещё в начале конфликта и всё ещё находится на службе даже после ранения, в общении с изданием выразила недоумение, почему те, кто первым пошёл в армию, до сих пор защищают страну в то время, как другие — она при этом указала на оживлённую киевскую улицу — «просто живут своей обычной жизнью».
«Это несправедливо», — посетовала она.
Женщина также рассказала, что в продуктовых магазинах, на работе и на оживлённых улицах Киева она пытается скрыть своё раздражение по поводу растущего раскола, который наблюдает в украинском обществе.
И пока одни, такие как Белянская, считают, что в армии должно служить больше людей, других ужасает подобная перспектива.
«Мужчины опасаются выходить из дома. Жены беспокоятся за своих мужей. Матери беспокоятся за своих сыновей», — отмечает издание.
Те, кто не хочет попасть в армию, всячески пытаются избежать призыва, в том числе с помощью взяток, говорится в статье.
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