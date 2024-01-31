Рассел Брэнд: британские СМИ готовят народ к войне с Россией

Могущественная медийная машина работает день и ночь, чтобы не дать людям на Западе прийти к очевидному выводу: провоцировать войну с Россией неразумно, ведь у русских есть ядерное оружие. Именитые газеты и телеканалы совместными усилиями очерняют диссидентов, замалчивают неудобные для властей истории, чтобы сохранить контроль над населением, заявляет британский актёр и ведущий подкаста Рассел Брэнд в интервью Tucker Carlson Network.

РАССЕЛ БРЭНД, актёр, ведущий подкаста: Вот что поразительно. Вдобавок к тому, что именитые СМИ как бы невзначай информируют нас, что мы на грани войны с Россией и что в 2024 году могут вернуть военную службу по призыву, в нашей стране проводилось расследование по поводу COVID — кстати, я уверен, что этого расследования не было бы, если бы не независимые СМИ, если бы не такие люди, как Джей Бхаттачарья, которому затыкали рот, или Майкл Шелленбергер, или Беренсон — им затыкали рот, их всячески пытались очернить. Расследование по COVID уже обошлось в 145 миллионов фунтов, но его отложили на неопределённый срок, по меньшей мере, пока не пройдут парламентские выборы.



В нашей стране, как и во многих других, в этом году пройдут выборы. Но, как обычно, это состязание двух неолиберальных, можно сказать, центристских партий, которые по большому счёту руководствуются одними и теми же интересами. И чрезвычайно много внимания уделяется крошечным разногласиям в деталях. Номинально левая партия, по сути, центристская, неолиберальная. Номинально правая партия тоже центристская, неолиберальная. Они могут пререкаться по каким-то вопросам, которые кажутся важными, и, уж конечно, им всячески пытаются придать важности. Но ни одна партия не скажет: «Мы проведём тщательное расследование того, что произошло в пандемию!»



Это явно была утечка из лаборатории, похоже, что это было биологическое оружие. Это пытаются скрыть. Люди, которым мы доверили принимать меры во время той пандемии, вероятно, непосредственно связаны с утечкой, с которой всё и началось. Но такие вещи вам не расскажут. Среди именитых медийных организаций, которые совместными усилиями пытались меня очернить, по их собственному признанию, на протяжении нескольких лет, нет ни одной, которая проводила бы расследование в отношении острова Эпштейна или в отношении природы пандемии, её финансирования, откуда и куда поступали деньги, и был ли карантин эффективным. Где все эти расследования?



Даже прославленная лондонская «Таймс»? (Смех.)



РАССЕЛ БРЭНД: Прославленная лондонская «Таймс»!

Такая макулатура.



РАССЕЛ БРЭНД: Это поразительно!

То есть у вас никто… Простите моё невежество, я смотрю со стороны. В вашей стране действительно нет ни одной крупной медийной организации, которая хотя бы пыталась найти ответ, что это было и откуда пришёл вирус? Совсем никого?



РАССЕЛ БРЭНД: Знаете, что меня пугает, Такер? Становясь более осведомлённым человеком в этой сфере, в основном, слушая более осведомлённых людей, понимаешь, что многое, к чему люди приходят, интуитивно… Вот вы, например: «Простите моё невежество, я мало знаю о британской политике». Но можно интуитивно усомниться: «Может быть, нам не стоит провоцировать Россию на войну? Разве у неё нет ядерного оружия? Разве нам не следует проявить здесь осторожность? Насколько сильно мы хотим видеть Украину в НАТО? Нужно ли нам вообще НАТО?»



Вот такие мысли могут прийти на ум человеку, который не посещал университет, обычному работяге, который зарабатывает себе на жизнь. Это может быть полицейский, пожарный, медсестра, учитель — человек, чей труд действительно приносит пользу стране. Вот такие вещи могут прийти на ум, и ведь это правда! Эти идеи правдивы!



Но чтобы помешать вам прийти к этим обычным выводам, целая машина работает без остановки, чтобы завоевать ваше внимание, беспрестанно и непреклонно заполняя ваш ум тупыми идеями и тупыми отвлекающими сообщениями, внушая вам, что сахар или ширма хорошо подходят, чтобы облегчить ваше состояние, в то время как ваших детей отправляют на бесконечную войну, которую невозможно выиграть.



Знаете, вот мы недавно размышляли по поводу хуситов и тому подобного. Я сейчас специально не буду вдаваться в тонкости. Но мы раньше даже не слышали слова «хуситы», а теперь должны ненавидеть хуситов. «О, хуситы! Теперь мы будем ненавидеть хуситов!» Послать в этот регион военный корабль! Подумайте, во сколько это обойдётся налогоплательщикам! И не то чтобы Пентагон в ближайшее время собирался пройти аудит и сообщить вам, куда действительно идут деньги.



Два триллиона долларов было потрачено на Афганистан. Представьте себе Афганистан до и после. «О, как хорошо, что мы потратили эти два триллиона! Потому что раньше Афганистан был… А теперь Афганистан…» — трудно продолжить эти предложения!



И, как я уже говорил, вы, наверное, правы, когда так пренебрежительно говорите о сущности британской политики. Две коррумпированные партии преследуют одни и те же конечные цели, продолжают тиранить народ, отвлекать народ, стравливать людей друг с другом по мелочам, которые в конечном итоге не влияют на их жизнь и на жизнь их детей — чтобы власть имущие могли и дальше реализовывать свои планы без всякого противодействия.



Война, экономика, здравоохранение, продовольственные и водные ресурсы, энергетика — вот что важно. Но по ним никогда нет открытой дискуссии. Никогда.

РАССЕЛ БРЭНД: Почему мы не можем обсуждать это? Тут как с протестами фермеров по всему миру — СМИ не говорят о них правду. Если они вообще освещают эту тему, то всегда с определённой подачей, всегда намекая, что фермеры внезапно перешли от выращивания сельскохозяйственных культур к расизму! (Смех.) «Знаете, фермерство — это, скорее, хобби! Вернусь к тому, что я действительно люблю — к категоричным суждениям о разных национальностях!»



Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.