Такеру Карлсону объяснили, как стать «марионеткой Путина» в США — нужно всего лишь хотеть мира

Вашингтонская элита, включая нынешнего спикера Майка Джонсона, пытается запугать американцев «вторжением России в Европу», чтобы продолжать финансировать украинский конфликт, однако не следует поддаваться эмоциям, рассуждает инфлюэнсер Catturd в интервью Такеру Карлсону. По мнению блогера с 2 млн подписчиков, которого ретвитил Трамп, необходимо достичь мирного урегулирования как можно раньше, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие. Но при этом за то, что вы стремитесь к миру, вас обязательно назовут в Америке «марионеткой Путина».

CATTURD*, инфлюэнсер: Я знаю, что, когда он (спикер палаты представителей Майк Джонсон. — ИноТВ) говорил о финансировании Украины, он сказал: «В какой-то момент мы должны предоставить Украине финансирование, потому что мы не хотим, чтобы Россия подмяла под себя Европу». Его точные слова. Или близко к тому.



Очевидно, что верить в это может только очень тупой человек. А он, я полагаю, не тупой. Зачем ему такое говорить?

CATTURD: Они всегда так делают, чтобы спровоцировать нас на эмоции по поводу войны.



И, кстати, если бы Россия вторглась в Западную Европу, разве Европе могло бы быть хуже, чем сейчас? Ведь это американские власти подорвали экономику Германии. Это сделала не Россия. «Северный поток» взорвала администрация Байдена!

CATTURD: Да!



И это лишило их главного источника дешёвой энергии. Могли бы быть русские ещё хуже? Ну, может быть, и могли бы. Но я… не понимаю.



CATTURD: Знаете, они использовали Украину как 51-й штат, и там не было правил.



Да.



CATTURD: Сначала нам лгали про биолаборатории, потом рассказали правду. Все в Вашингтоне… Их дети зарабатывали там 4 миллиона в год, знаете, в какой-нибудь фирме. Так что я не позволю им провоцировать меня на эмоции, а они хотят спровоцировать вас на эмоции, чтобы вы обезумели. Но я не могу поддаваться эмоциям, когда у нас, в нашей стране, 100 тысяч человек гибнет от отравления фентанилом.



Согласен.



CATTURD: Я не поддамся эмоциям. Я ненавижу войну, я против войны. Я хочу мирного урегулирования. А вы хотите продолжать… И вот в чём проблема с Украиной. Я думаю, что примерно через год дела будут обстоять примерно так же. Я думаю, что в какой-то момент будет мирное урегулирование, и будет миллион убитых, и Россия заберёт кусочек страны. И мы будем там же, где сейчас.



И никто никогда не попросит прощения за все эти смерти.



CATTURD: А нас просто обзовут марионетками Путина за то, что мы хотим мира. Вот и всё.



Совершенно с вами согласен. Итак, прежде всего, большое вам спасибо за то, что вы делаете. Я вам признателен.



CATTURD: Да пожалуйста!

Последний вопрос. Когда-то вы занимались установкой оптоволоконных линий, а теперь вы настоящая знаменитость. Только благодаря вашему голосу. Вам позволялось высказываться публично. Это было чисто демократически, людям нравилось то, что вы говорили, и они вас поддержали. Всё это зависит от вашей возможности высказываться. Как вы думаете, через год у вас будет этот голос? Вам будет позволительно говорить то, что вы говорите сейчас?



CATTURD: Ну, я надеюсь. Но вы видите, что они делают, чтобы преследовать меня? Знаете, мне неприятно это говорить, но я постоянно предупреждаю родных: ФБР может меня подставить. Кто знает? Я им не доверяю.

Нет.



CATTURD: И мне неприятно это говорить. Я хотел бы, чтобы ФБР было другим, чтобы оно не вызывало у меня таких опасений. Но, знаете, они способны на всё. Если они хотят меня прищучить, они меня прищучат. Но я не заткнусь. Вот и всё. Я не заткнусь.



Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.



* Название аккаунта в соцсетях, изначально созданного для троллинга, переводится как «кошачья какашка» (прим. ИноТВ).