TCN: сначала «Северный поток», теперь фермерство — немцы восстают против «самоубийственной» политики властей

После того как власти Германии решили отменить льготы на дизель для сельского хозяйства, страну охватили массовые акции протеста. Как сообщает голландская журналистка Ева Влардингербрук в интервью Tucker Carlcon Network, простые немцы сыты по горло тем, что правительство тратит огромные суммы на Украину и борьбу с изменением климата, а собственных граждан обрекает на разорение.

Поведение Германии выглядит… самоубийственным. Я имею в виду, что немецкое правительство позволило администрации Байдена уничтожить их главный источник природного газа, «Северный поток», и это искалечило немецкую экономику на много десятилетий вперёд, если она вообще от этого оправится. А теперь они ещё и притесняют фермы — источники продовольствия. Это приведёт к голоду. Такое впечатление, что страна твёрдо решила себя убить.



ЕВА ВЛАРДИНГЕРБРУК, нидерландская журналистка: Да, как я уже говорила, общий смысл того, что я слышу от людей, заключается в том, что, по их впечатлениям, их собственные власти их ненавидят. И я думаю, так и есть. Истеблишмент в Германии, похоже, ненавидит всё, что дорого фермерам, рабочему классу, простым немецким гражданам. Вот почему эти протесты имеют такое огромное значение. И по той же причине их сейчас хотят пресечь путём очернения людей, которые вышли на улицы отстаивать, по сути, своё право на существование. Если вы притесняете производителей пищи, если вы притесняете фермеров, по-моему, вы не на стороне человечества.



Это точно! Хорошо сказано. А как СМИ… Сам я не знаю немецкого, поэтому я не в курсе. Как СМИ освещают эти протесты в Германии?



ЕВА ВЛАРДИНГЕРБРУК: Они явно изо всех сил стараются демонизировать фермеров, выставить их крайне правыми экстремистами, которые хотят свергнуть законно избранное правительство. Тогда как на самом деле, повторюсь, это простые люди. Все, с кем я говорила, вышли на улицу потому, что их огорчает — и совершенно справедливо огорчает! — что они платят, скажем так, за собственное уничтожение.



Знаете, они ведь не дураки. Они видят, что правительство Германии, да и вообще западные правительства, находящиеся, так сказать, под контролем глобалистов, тратят многие миллионы и миллиарды евро либо на несуществующие проблемы, такие как климатический кризис, либо на развитие Африки, либо на боевые действия на Украине, притом что это не их война! Но платить приходится простым гражданам этих стран. Именно это им и надоело. Они сыты по горло. Потому и вышли протестовать.



И у меня действительно такое впечатление, Такер, что это восстание, причём не только фермеров. Восстание простых работящих, честных людей против истеблишмента. Знаете, Хиллари Клинтон называла таких «достойными сожаления». Эти люди теперь говорят: «Хватит!» — и поднимаются против наших правительств и против глобальных элит.



Фермер-экстремист… Не думаю, что такое вообще когда-то бывало! Они ведь выращивают сельскохозяйственные культуры и зависят от природы. Какой уж тут экстремизм! Это смешно! И грустно.





Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.