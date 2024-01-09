Сара Вагенкнехт: Германия переживает сейчас глубокий кризис

Новое политическое объединение «Союз Сары Вагенкнехт» ставит перед собой задачу существенно изменить партийный ландшафт в Германии, а также политический курс страны. Об этом в интервью немецкому телеканалу Welt заявила его председатель Сара Вагенкнехт. По её словам, ФРГ переживает сейчас глубокий кризис, вызванный ошибками её лидеров. Немцы же чувствуют себя брошенными, обманутыми и оскорблёнными.
У нас в студии в гостях свежеизбранная председатель Союза Сары Вагенкнехт Сара Вагенкнехт. (Смеются.) Поздравляю, хотя результат не особенно удивил. Добро пожаловать. Сегодняшний день вы назвали «историческим». Последние две основанные партии, которым удалось изменить партийный ландшафт в ФРГ, это были зелёные и АдГ. В целом мы наблюдаем процесс дробления на всё более мелкие партии, как во времена Веймарской республики. Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию в стране?
САРА ВАГЕНКНЕХТ, председатель Союза Сары Вагенкнехт: Мы, конечно же, стремимся к тому, чтобы внести существенные изменения в партийный спектр и главным образом изменить политику Германии. Ведь мы все чувствуем, что наша страна переживает глубокий кризис.
И он связан с политическими ошибками. Он ими вызван. Многие граждане — мы наблюдаем это сейчас на примере протестов фермеров, но и во многих других областях — испытывают обоснованное чувство того, что их не воспринимают всерьёз. Они чувствуют себя обманутыми, оскорблёнными.
А демократия не может так работать, ведь тогда она развалится. Это то, что меня и наших сторонников очень сильно беспокоит. И это одна из причин, по которой мы решили создать новую партию.
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