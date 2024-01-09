Phoenix: новые немецкие партии поборются за протестные голоса

8 января объединение «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» официально должно закончить формальности с преобразованием в партию. Многие надеются, что тем самым будет ослаблена АдГ, но есть среди старых теряющих популярность партий подозрения, что голоса уведут и у них. В эфире телеканала Phoenix отмечается, что хотя возникновение новых партий и отвечает принципам демократии и является ответом на протестные настроения, но становится всё более непонятно, как формировать коалиции, если политический ландшафт в Германии становится всё более фрагментированным.

А в Берлине у нас назначена встреча с Валери Хёне из парламентской редакции Der Tagesspiegel. Приветствуем столицу, госпожа Хёне.

ВАЛЕРИ ХЁНЕ, газета Der Tagesspiegel: Привет.

Госпожа Хёне, давайте начнём с того, с, так сказать, партийной диспозиции в Германии в начале этого избирательного года. В ней есть некоторые изменения, например, сегодняшнее событие в политическом Берлине — Сара Вагенкнехт преобразует объединение (ССВ, Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость. — ИноТВ) в партию. Какой потенциал будет иметь эта партия?

ВАЛЕРИ ХЁНЕ, газета Der Tagesspiegel: Я думаю, что потенциал многонаправленный. То есть либо ССВ действительно сможет отобрать голоса протеста, которые в настоящее время отходят АдГ, это является одной из целей Сары Вагенкнехт, заявленной целью. Но, конечно, может случиться и так, что она соберёт голоса протеста со стороны старых партий, которые, в свою очередь, конечно же… ну они уже смотрят на создание этой партии с большим подозрением. И я думаю, что эта фрагментация партийного ландшафта, которую мы видим здесь как с Союзом Сары Вагенкнехт, так и, возможно, с партией, основанной Ханс-Георгом Маасеном*, действительно является демократией. Но вопрос, насколько это выносимо для демократии, так как всё сложнее и сложнее сформировать коалицию в уже и без того расколотом партийном ландшафте.

По крайней мере, госпоже Вагенкнехт в лице Томаса Гайзеля удалось привлечь бывшего мэра Дюссельдорфа от СДПГ, кого-то из старой уважаемой партии. Посмотрим, куда нас всё это заведёт.

Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.

* Немецкий государственный деятель, член ХДС, в 2012—2018 годах президент Федеральной службы защиты конституции (прим. ИноТВ).