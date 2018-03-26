Irish Examiner: Западу всё труднее бороться с популярностью России в Европе Пока США бездействуют, большинство итальянских избирателей поддержали на последних парламентских выборах в стране пророссийских политиков, отмечает на страницах Irish Examiner британский журналист Джон Ллойд. Если эти политические силы объединятся, Италия превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», предупреждает автор статьи. Однако поддерживая Россию, европейские политики помогают ей разрушать истинные демократические ценности Европы, убеждён журналист. 26 марта 2018 Irish Examiner

Irish Times: на Ближнем Востоке появился новый «авторитет» — Владимир Путин Из-за многочисленных политических промахов Вашингтона в Ближневосточном регионе США стремительно теряют позицию главного регионального игрока, а на их место приходит «поднимающая голову» Россия, пишет The Irish Times. Как полагает обозреватель издания, Путин уже успел занять на Ближнем Востоке положение «авторитета» и этот успех стал «трамплином» для возвращения Москвы в мировую геополитику. 18 декабря 2017 Irish Times

Глава МИД Латвии: российские скрытые кибератаки могут повлечь гибель людей Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что в результате российских кибератак, направленных на то, чтобы проверить «гибкость и решительность» Запада, могут погибнуть люди, и есть риск, что это положит начало «порочному кругу актов возмездия», сообщает ирландское издание Independent. Ринкевич также отметил, что характер учений «Запад-2017» «не оборонительный» и они «по своей природе агрессивны». 5 сентября 2017 Independent (Ireland)

Irish Times: Путин и Орбан обсудили экономику и договорились позаниматься дзюдо «Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — сказал российский президент любителю футбола, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Лидеры вместе посетили чемпионат мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. Как отмечает The Irish Times, несмотря на антироссийские санкции, Венгрия и Россия наращивают экономическое взаимодействие, что вызывает недовольство, в том числе у венгерской оппозиции. 29 августа 2017 Irish Times

Irish Times: 9 Мая на Украине столкнулись националисты и «ностальгирующие по советской эпохе» В ходе празднования 9 Мая на Украине произошли столкновения между националистами и «ностальгирующими по советской эпохе», в результате которых несколько десятков человек были задержаны, сообщает The Irish Times. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «присвоении себе победы в войне» и стремлении «командовать Украиной». 9 мая 2017 Irish Times

Стоун: США используют украинский конфликт, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО Соединённые Штаты несут «огромную ответственность» за конфликт на востоке Украины — об этом, как сообщает Belfast Telegraph, заявил режиссёр Оливер Стоун. Он также подчеркнул, что Вашингтон использует это вооружённое противостояние для того, чтобы очернить Россию и сохранить жизнь концепту НАТО. 4 февраля 2017 Belfast Telegraph

Irish Times: Ирландская полиция подозревает Ходорковского в отмывании денег Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии, сообщает Irish Times. По словам издания, речь идет о сумме более 100 миллионов евро, замороженной еще в 2011 году. 23 ноября 2016 Irish Times

Phoenix: Эксперты RTÉ по холодной войне На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, а также участившейся критики в сторону Москвы ирландская телерадиокомпания RTÉ стала обращаться к экспертам, придерживающимся строго определенных точек зрения, пишет Phoenix. Однако при этом вряд ли кому-то из аудитории известно, что в большинстве случаев эти аналитики так или иначе связаны с американским правительством, что вызывает вопросы о независимости их оценок, отмечает издание. 1 ноября 2016 Phoenix

Irish Times: В Китае американского президента ждал холодный прием Президента США, прилетевшего на саммит G20, очень холодно встретили в Ханчжоу, пишет Irish Times. Так, отмечает издание, китайские власти отказались подавать к самолету Барака Обамы трап и ему пришлось пользоваться запасным выходом. 4 сентября 2016 Irish Times

Irish Examiner: США оправдывают военные траты борьбой с «головорезом Путиным» Российский президент идеально подходит на роль заклятого врага Америки, пишет бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен на сайте Irish Examiner. По его словам, чтобы оправдать свой огромный военный бюджет и базы по всему миру, Америка вынуждена находить все новые и новые угрозы. Путин же хорош тем, что ругать его можно, не опасаясь, что он начнет войну. 5 августа 2016 Irish Examiner