Немецкая пацифистка: позволяя Украине бомбить Россию, мы только убедим россиян в правоте Путина

Франция выступает за использование французского оружия по целям в России, канцлер Шольц не поддержал Париж. Немецкая пацифистка Уте Финк-Кремер разделяет позицию канцлера. В эфире Phoenix она указывает, что Европа уже видела, что «украинское оружие не всегда поражает только военные цели». Финк-Кремер опасается, что Путин убедит население России, что страна подверглась нападению. По её словам, даже те, кто был против СВО, после таких ударов могут почувствовать себя в «оборонительной позиции».

АНКЕ ПЛЭТТНЕР, модератор телеканала Phoenix: С другой стороны, есть люди, которые обеспокоены ростом напряжённости. Госпожа Финк-Кремер, как вы оцениваете это развитие событий, то, о чём сейчас говорится? Президент Франции теперь ясно дал понять, что западное оружие также должно быть способным атаковать или разрушать цели в России. Канцлер по-прежнему очень сдержан в этом вопросе. Как вы это оцениваете?

УТЕ ФИНК-КРЕМЕР, немецкая пацифистка, Платформа разрешения гражданских конфликтов: Я хорошо понимаю, что канцлер очень осторожен в этом вопросе. Так как прошлое уже показало, что украинское оружие не всегда поражает только военные цели. И конечно же, каждая фотография непреднамеренного поражения гражданской цели на российской стороне — это пропагандистский успех Путина. То, с помощью чего он сможет убедить своё население, что это война, в которой они подвергаются нападению. Понятно, что реальность совсем другая...

АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Но он (Путин. — ИноТВ) также говорит о том, что на Украине есть нацисты и что ему приходится с ними бороться.

УТЕ ФИНК-КРЕМЕР: Да, но он долго вёл войну, где для всех, кто мог здраво видеть происходящее… Война велась на Украине. И так всегда — мы видели это в других войнах — в тот момент, когда люди начинают чувствовать угрозу там, где они живут, они внезапно оказываются в оборонительной позиции, и у них возникает ощущение, что «теперь мы должны защищаться».

Даже если война, о чём в России многие говорили в опросах института Левада*… они говорили, что лучше бы было бы не начинать эту войну. Но теперь она началась, и теперь их территория подвергается нападению и поэтому у них изменяется…

АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Понятно, это ваши беспокойства.

УТЕ ФИНК-КРЕМЕР: Это беспокоит.

Дата выхода в эфир 28 мая 2024 года.

* АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-Центр») включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 05.09.2016.