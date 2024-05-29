Немецкая пацифистка: позволяя Украине бомбить Россию, мы только убедим россиян в правоте Путина
АНКЕ ПЛЭТТНЕР, модератор телеканала Phoenix: С другой стороны, есть люди, которые обеспокоены ростом напряжённости. Госпожа Финк-Кремер, как вы оцениваете это развитие событий, то, о чём сейчас говорится? Президент Франции теперь ясно дал понять, что западное оружие также должно быть способным атаковать или разрушать цели в России. Канцлер по-прежнему очень сдержан в этом вопросе. Как вы это оцениваете?
УТЕ ФИНК-КРЕМЕР, немецкая пацифистка, Платформа разрешения гражданских конфликтов: Я хорошо понимаю, что канцлер очень осторожен в этом вопросе. Так как прошлое уже показало, что украинское оружие не всегда поражает только военные цели. И конечно же, каждая фотография непреднамеренного поражения гражданской цели на российской стороне — это пропагандистский успех Путина. То, с помощью чего он сможет убедить своё население, что это война, в которой они подвергаются нападению. Понятно, что реальность совсем другая...
АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Но он (Путин. — ИноТВ) также говорит о том, что на Украине есть нацисты и что ему приходится с ними бороться.
УТЕ ФИНК-КРЕМЕР: Да, но он долго вёл войну, где для всех, кто мог здраво видеть происходящее… Война велась на Украине. И так всегда — мы видели это в других войнах — в тот момент, когда люди начинают чувствовать угрозу там, где они живут, они внезапно оказываются в оборонительной позиции, и у них возникает ощущение, что «теперь мы должны защищаться».
Даже если война, о чём в России многие говорили в опросах института Левада*… они говорили, что лучше бы было бы не начинать эту войну. Но теперь она началась, и теперь их территория подвергается нападению и поэтому у них изменяется…
АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Понятно, это ваши беспокойства.
УТЕ ФИНК-КРЕМЕР: Это беспокоит.
Дата выхода в эфир 28 мая 2024 года.
* АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-Центр») включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 05.09.2016.
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