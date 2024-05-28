Конфликт на Украине — центральная тема на выборах в Европарламент. На теледебатах на телеканале Das Erste Фабио де Мази, глава списка Союза Сары Вагенкнехт, предложил немецким политикам, которые выступают против переговоров с Россией, быть последовательными и задаться вопросом: почему бы, например, не отправить туда своих собственных сыновей, а не бежавших в Германию украинцев. Де Мази считает, что Киев не может победить, и поэтому нужно говорить с Москвой.

ЛУИС КЛАМРОТ, ведущий: Я по-прежнему хочу остановиться на (предвыборном лозунге Союза Сары Вагенкнехт. — ИноТВ): «Война или мир — теперь у вас есть выбор». Это приглашение избирателям? «Вы выбираете между войной или миром» — то есть если они не проголосуют за вашу партию, то избиратели выбирают войну?

ФАБИО ДЕ МАЗИ, глава списка Союза Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент: Ну, конечно же, выборы влияют на вопрос о том, какие политические силы усиливаются. И сейчас в Германии существует очень большая коалиция, от ХДС до АдГ, которая в принципе поддерживает немецкое перевооружение. Есть также такие партии, которые, например, в настоящее время поддерживают поставки оружия для конфликта в Газе.

У нас на это другая точка зрения. Мы говорим, что кто-то должен обслуживать это оружие. И это знак, что сотни тысяч молодых украинцев сейчас бегут от этого безумия. И мы не можем им сказать: мы посылаем вас на поле боя, на войну, в которой невозможно победить, потому что кто-то же должен обслуживать это оружие.

И мы говорили об этом уже год назад, когда нам обещали всевозможные поставки оружия, которые «изменят правила игры». Всё обернулось иначе. Россия продолжает идти вперёд, и именно поэтому, на мой взгляд, нам нужны дипломатические инициативы. Именно для того, чтобы остановить эти смерти.

И так постоянно с немецкими политиками. Совсем недавно господин Кизеветтер, например, сказал, что «теперь мы должны сделать украинцам честное предложение, чтобы они могли, так сказать, вернуться в окопы». Я всегда спрашиваю себя: политики, которые требуют чего-то подобного в Германии, почему они не посылают своих собственных сыновей, и что на самом деле подразумевается под справедливым предложением?

ЛУИС КЛАМРОТ: Может быть, потому, что сыновья господина Кизеветтера не украинцы и сейчас не воюют на Украине.

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.