«Останутся те, кто работает» — Шольц объяснил украинским беженцам их перспективы

Канцлер Шольц на встрече с гражданами в Потсдаме подчеркнул, что право на пребывание украинцев в Германии связано с их трудоустройством. Кто нашёл работу, тот может быть спокоен за свой статус. Bild отмечает, что политик впервые так чётко обозначил условия пребывания для украинских беженцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц «впервые», как особо отмечает Bild, чётко связал вид на жительство в стране и трудовую занятость. Заявление связано с тем, что доля нашедших работу украинцев в ФРГ особенно мала по сравнению с остальным ЕС. Так, если в Германии работают 25% украинских беженцев, то в соседней Дании таких в три раза больше — 77%.

Издание отмечает, что важность заявлению придаёт внешний контекст. «Киев отчаянно пытается убедить мужчин-беженцев призывного возраста вернуться в страну, чтобы укрепить ослабленный оборонительный фронт». Хотя заявление «не было прямой угрозой», но оно имеет значение.

«Я вполне уверен, что каждый, кто работает и не делает ничего плохого, что он или она могут здесь остаться», — заявил канцлер на встрече в Потсдаме. И дополнительно подчеркнул: «Гарантия проживания возникает благодаря трудоустройству». Канцлер также считает, что страна уже сделала достаточно для трудоустройства украинцев.

«Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы, и именно поэтому теперь мы хотим побудить многих людей работать, обеспечив им большую работу», — заявил Шольц. По мнению главы немецкого правительства, рынку труда Германии срочно необходимы ещё «несколько сотен тысяч» рабочих рук.

Немецкая газета Bild напоминает, что в ЕС идут интенсивные дебаты о том, должен ли союз «поддержать Киев в мобилизации возвращающихся». «Это было бы возможно, например, за счёт прекращения поддержки всех мужчин-беженцев призывного возраста».

Из 4 млн беженцев ФРГ приняла больше всех — 1,1 млн украинцев, поэтому «позиция Германии считается решающим фактором». До сих пор право пребывания в ЕС гарантировано (украинским беженцам. — ИноТВ) до марта 2025 года. Если конфликт продолжится, то ожидается продление текущего положения. «Вопрос лишь в том, будут ли исключения и для кого», — подводит итог Bild.