«Останутся те, кто работает» — Шольц объяснил украинским беженцам их перспективы
Канцлер Германии Олаф Шольц «впервые», как особо отмечает Bild, чётко связал вид на жительство в стране и трудовую занятость. Заявление связано с тем, что доля нашедших работу украинцев в ФРГ особенно мала по сравнению с остальным ЕС. Так, если в Германии работают 25% украинских беженцев, то в соседней Дании таких в три раза больше — 77%.
Издание отмечает, что важность заявлению придаёт внешний контекст. «Киев отчаянно пытается убедить мужчин-беженцев призывного возраста вернуться в страну, чтобы укрепить ослабленный оборонительный фронт». Хотя заявление «не было прямой угрозой», но оно имеет значение.
«Я вполне уверен, что каждый, кто работает и не делает ничего плохого, что он или она могут здесь остаться», — заявил канцлер на встрече в Потсдаме. И дополнительно подчеркнул: «Гарантия проживания возникает благодаря трудоустройству». Канцлер также считает, что страна уже сделала достаточно для трудоустройства украинцев.
«Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы, и именно поэтому теперь мы хотим побудить многих людей работать, обеспечив им большую работу», — заявил Шольц. По мнению главы немецкого правительства, рынку труда Германии срочно необходимы ещё «несколько сотен тысяч» рабочих рук.
Немецкая газета Bild напоминает, что в ЕС идут интенсивные дебаты о том, должен ли союз «поддержать Киев в мобилизации возвращающихся». «Это было бы возможно, например, за счёт прекращения поддержки всех мужчин-беженцев призывного возраста».
Из 4 млн беженцев ФРГ приняла больше всех — 1,1 млн украинцев, поэтому «позиция Германии считается решающим фактором». До сих пор право пребывания в ЕС гарантировано (украинским беженцам. — ИноТВ) до марта 2025 года. Если конфликт продолжится, то ожидается продление текущего положения. «Вопрос лишь в том, будут ли исключения и для кого», — подводит итог Bild.
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