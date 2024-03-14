Страна.ua Оригинал

СТРАНА: Польша постарается задержать у себя украинских беженцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Варшава не будет поощрять возвращение украинских беженцев на родину. Как пишет «СТРАНА.ua», посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава заинтересована в украинцах, «очень важных с точки зрения польского рынка труда».
СТРАНА: Польша постарается задержать у себя украинских беженцев
AP

Посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава не будет поощрять возвращение украинских беженцев на родину. Как пишет «СТРАНА.ua», дипломат заявил, что его страна заинтересована в украинцах, «очень важных с точки зрения польского рынка труда».

«Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену», — пояснил Гузы.

Посол также отметил, что в настоящий момент польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
беженцы Польша трудоустройство Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров