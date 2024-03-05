FAZ: Финляндия собирается высылать мигрантов в Россию без всяких обоснований

В Финляндии намерены принять закон о предоставлении убежища, который позволит отсылать мигрантов в Россию прямо с границы без объяснения причин, пишет Frankfurter Allgemeine. Также планируется ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, до завершения которого соискатели будут обязаны оставаться вблизи границы.

Правительство Финляндии планирует принять закон, согласно которому просителей убежища можно будет немедленно отправлять обратно в Россию на границе без каких-либо обоснований, сообщает FAZ. По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Финляндии, планируемый закон будет подготовлен для «самых серьёзных ситуаций».

Депутат парламента Пекка Товери пояснил, что в будущем планируется принимать заявления о предоставлении убежища только на официальных пограничных пунктах. Если к пункту пропуска будет стекаться много мигрантов, он может быть закрыт. Также планируется ускорить процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и обязать просителей убежища оставаться вблизи границы до завершения процедуры. До сих пор они могли свободно перемещаться по стране.

Финляндия уже несколько месяцев с небольшим перерывом держит закрытыми пропускные пункты на границе с Россией, протяжённость которой составляет более 1300 км, поскольку считает себя подверженной гибридной атаке со стороны России с использованием контролируемых мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел Финляндии, с начала августа в Финляндию из России без виз прибыло более 1300 граждан третьих стран. По финской информации, у большинства из них была российская виза. Многие из них уже давно отправились в другие европейские страны. Теперь пограничные переходы останутся закрытыми до 14 апреля, и Хельсинки ожидает, что восточная граница не будет полностью открыта и по истечении этого срока.