Kresy.pl: номер один для россиян — по-прежнему Сталин, а не Путин Глава СССР Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей, опередив президента России Владимира Путина и поэта Александра Пушкина, сообщает портал kresy.pl. Социологический опрос провёл «Левада-Центр», который утверждает, что такие результаты повторяются уже на протяжении многих лет. 27 июня 2017 kresy.pl

Kresy.pl: борьба Варшавы с «тоталитаризмом» не коснётся бандеровцев Нижняя палата парламента Польши проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды «коммунизма или иного тоталитарного строя» в названиях зданий и объектов, сообщает kresy.pl. Ранее сенаторы отозвали проект, вычеркнув из него упоминания об украинском и литовском национализме, чтобы, как говорят сенаторы, не портить «отношения с соседями», отмечает польский портал. 22 июня 2017 kresy.pl

Kresy: «Российский казак» подмочил украинский флаг с одобрения дипломатов Желая ярко отпраздновать 25-ю годовщину независимости Украины, дипломаты этой страны в Бельгии решили переодеть символ Брюсселя - «Писающего мальчика» – в украинского казака и повесить под ним национальный флаг, пишет портал kresy.pl. Однако вместо ожидаемого триумфа их ждал конфуз: многие украинцы решили, что «казак» щеголяет в цветах российского флага, к тому же самым беспардонным образом писает на флаг Украины. 25 августа 2016 kresy.pl

Минобороны Польши: В Волынской резне виноваты русские В годовщину Волынской резни министр обороны Польши заявил, что зверства в отношении польского населения организовала... Россия. Антони Мачеревич убежден, что истинные враги его страны - россияне. Именно они и стоят за расправой, совершенной руками украинских националистов, сообщает kresy.pl. 12 июля 2016 kresy.pl

Kresy.pl: Украинцы терпят поляков до разговора о Бандере Полякам на Украине живется сложно. Киев не дает ни гривны на развитие польской культуры, хотя власти Польши по сути содержат украинскую диаспору. А контакт с местным населением заканчивается, едва лишь речь заходит о Степане Бандере. Здесь убийцу тысяч поляков считают героем, признается журналистка из Львова Мария Пыж-Пакош. 30 октября 2015 kresy.pl

Польский сенатор: Без Львова нет и поляков Член победившей в Польше партии «Право и справедливость» сенатор Ян Жарын резко раскритиковал Киев за попытки выставить героями украинских националистов, виновных в геноциде населения Восточной Польши. Он заверил, что с таким отношением к прошлому Украине никогда не стать частью Европы, и заявил, что Львов был и останется польским. 28 октября 2015 kresy.pl

kresy.pl: Польские активисты оставили от памятника УПА пустое место В польской деревне человек в маске полностью уничтожил памятник ОУН-УПА. Этот акт был записан на видео, которое позже выложил сайт, симпатизирующий ополченцам Донбасса, пишет польский портал kresy.pl. 19 августа 2015 kresy.pl

Польский политик собрался в Крым, чтобы развеять мифы Запада о России Вслед за французскими депутатами в Крым решил отправиться польский политик правого толка Януш Корвин-Микке. Он уверен, что следует опровергать антироссийские мифы, которые так часто звучат в Польше. Российская сторона рада такой инициативе, ведь теперь «Европа захотела узнать правду», пишет портал kresy.pl. 14 августа 2015 kresy.pl

Польский политик: В НАТО нас считают вторым сортом Польша в НАТО является членом второй категории, заявил политик Витольд Ващчиковский. Он призвал сделать Варшаву полноправным участником переговоров по украинскому урегулированию и потребовал отменить «устаревшие» договоры альянса с Россией, которые ограничивают размещение сил НАТО на польской территории, сообщает kresy.pl. 10 августа 2015 kresy.pl

kresy.pl: «Зигующие» бандеровцы грозят расправой польскому журналисту Скандал с украинскими беженцами, которые выкладывали в сеть «нацистские» фото на месте убийства тысяч поляков в бывшем концлагере Майданек, получил развитие. Нацисты, которых разоблачил журналист Томаш Мачейчук, теперь угрожают ему расправой, пишет kresy.pl. 31 июля 2015 kresy.pl