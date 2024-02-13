Орбан: о мире на Украине Москва будет говорить только с Вашингтоном

Мирное соглашение с Россией — это единственный выход Украины, если она хочет сохранить саму себя и удержать какие-либо территории, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, будущее украинского конфликта Москва будет решать только с Вашингтоном, потому что ЕС в этом вопросе слишком слаб, сообщает Kresy.

«Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, Украина там, где она находится на карте мира. Самой лучшей перспективой было бы создание буферной зоны между Россией и Западом, безусловно, с гарантиями безопасности», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В противном случае, по словам венгерского лидера, Украина рискует утратить свою страну. Он предупреждает, что Россия никогда не даст своего согласия на то, чтобы иметь у себя на пороге члена ЕС и НАТО в лице Украины.

Виктор Орбан напомнил, что возможность включить Украину в западные структуры была окончательно упущена на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Он объяснил, что Россия тогда ещё была слишком слаба, чтобы заблокировать расширение НАТО за счёт Украины, но союзники не смогли достичь консенсуса по этому вопросу.

«Мы совершили ошибку, мы создали у стран, не входящих в альянс, впечатление, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Скорее всего, соглашение с Украиной не было бы достигнуто, но по крайней мере мы бы выиграли время, чтобы понять, как противостоять крайне конфронтационной политике России», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Одновременно Виктор Орбан призвал Украину сделать выбор в пользу прекращения огня — в противном случае, по его мнению, она утратит ещё больше своей территории. Он также признал, что ЕС не в состоянии поставить Киеву достаточного количества оружия. По словам премьер-министра Венгрии, Россия не считает Киев равноправным участником переговоров и будет вести мирные переговоры исключительно с США, потому что ЕС Москва тоже не воспринимает серьёзно: для неё он слишком слаб.