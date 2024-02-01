European Conservative: уступки ЕС убедили Орбана одобрить помощь Украине

Главной целью нынешнего саммита ЕС по Украине было убедить Виктора Орбана снять своё вето с помощи Украине, отмечает The European Conservative. На предварительных переговорах представителям Евросоюза удалось убедить премьер-министра Венгрии сделать это на трёх условиях. Среди прочего, Еврокомиссия должна предоставлять ежегодный отчёт об использовании средств и проводить дебаты на высшем уровне о том, как именно они должны быть реализованы.

Лидеры правительств 26 из 27 стран — членов ЕС ещё в декабре договорились о том, что этот инструмент будет финансироваться из увеличенного бюджета ЕС, поэтому единственной целью саммита Евросоюза в четверг было убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять своё вето, пишет The European Conservative.

В последние недели Орбан дал понять, что поддержит совместную помощь ЕС только в том случае, если будет проводиться ежегодный обзор того, как Киев расходует средства, или, в качестве альтернативы, он позволит другим лидерам создать внебюджетный механизм, основанный на добровольном участии, чтобы продолжать финансировать Украину.

Большинство лидеров ожидали долгой и упорной борьбы, которая может затянуться до самой ночи, но всё произошло иначе: уже через несколько минут после начала саммита президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что соглашение было достигнуто со всеми странами-членами, а это значит, что ЕС смог убедить Орбана снять вето.

Причиной необычно быстрого завершения стало то, что перед саммитом несколько лидеров ЕС — в том числе Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы Германии, Франции и Италии — провели предварительную встречу с Орбаном за закрытыми дверями и договорились о ряде уступок. В частности, по словам дипломатов, знакомых с проектом заключения, Орбан согласился на четырёхлетний финансовый инструмент с тремя дополнениями: необходим ежегодный отчёт Еврокомиссии об использовании средств, среднесрочные дебаты на высшем уровне о реализации средств, а также возможность Европейского совета запросить у Еврокомиссии пересмотр увеличенного бюджета ЕС, если он сочтёт это необходимым после дебатов через два года.

Кроме того, лидеры ЕС согласились включить в выводы строку, гарантирующую, что оценка верховенства закона в Венгрии со стороны Еврокомиссии будет проводиться добросовестно. В частности, в тексте подчёркивается, что Еврокомиссия всегда должна быть «объективной, справедливой, беспристрастной и основываться на фактах» и гарантировать «отсутствие дискриминации», когда срабатывает механизм, блокирующий выделение средств ЕС любой стране.