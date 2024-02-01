WSJ: ЕС шантажирует Венгрию, опасаясь победы России на Украине

Лидеры Евросоюза грозятся наказать венгерское правительство, если оно продолжит блокировать помощь Украине, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, в блоке растёт беспокойство, что после поражения Украины Россия может стать мощной военной машиной, которая бросит вызов НАТО в ближайшие годы.

Лидеры ЕС угрожают наказать Венгрию, если она вновь заблокирует пакет помощи Украине. Настроения, царящие в блоке, свидетельствуют о «растущем на всём континенте беспокойстве относительно опасности победы России на Украине», пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, европейские дипломаты уже рассматривают различные варианты давления на Будапешт. В частности, они предлагают лишить его права голоса и финансирования, если он продолжит отстаивать свою позицию.

Для принятия этих мер потребуется поддержка всех 26 других лидеров ЕС. Но это требование выглядит очень высоким, несмотря на растущий гнев внутри блока по поводу подхода правительства Виктора Орбана к украинскому кризису, отмечает WSJ.

Примечательно, что неудачи ВСУ на фронте привели к смене риторики европейских властей. Они всё чаще говорят, что Запад должен содействовать Украине не только ради «морального оправдания», но и ради холодных личных интересов: чтобы не дать России превратиться в мощную военную машину, «которая могла бы атаковать страны НАТО в случае ослабления поддержки США», обращает внимание издание.

Например, министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия может напасть на Североатлантический альянс в течение ближайших пяти лет, если она не потерпит поражение на Украине. Его британский коллега Грант Шаппс также предупредил, что Европа вступает в новую «предвоенную» эпоху, напоминает WSJ.

В то время как Москва расширяет свою оборонную промышленность и расходы, Киев сталкивается с растущим дефицитом критического вооружения. Это даёт ЕС повод для беспокойства, что украинской армии придётся отступить в ближайшие месяцы.

В итоге европейские лидеры всё больше опасаются, что подобный исход конфликта поставит под угрозу их собственную безопасность. А, это в свою очередь, повышает ставки в грядущей «бюджетной битве» блока с Венгрией, подчёркивает WSJ.