NYTimes: раскол в ЕС по вопросу помощи Киеву подорвёт авторитет блока

Лидеры стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе, чтобы договориться с венгерским премьером Виктором Орбаном о выделении Киеву €50 млрд в ближайшие 4 года, пишет The New York Times. При этом в статье отмечается, что сейчас от решения этого вопроса зависит не только помощь Украине, но и авторитет самого Евросоюза.

Венгрия уже давно не в ладах с другими членами Евросоюза, но сейчас напряжённость выше, чем когда-либо, пишет The New York Times.



Лидеры Евросоюза встречаются в Брюсселе в этот четверг, чтобы попытаться заключить сделку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокирует многомиллиардный фонд, направленный на обеспечение финансирования Украины в ближайшие несколько лет.



Переговоры по этому вопросу зашли в тупик, а настроение по отношению к Орбану негативное. Европейские лидеры необычным для себя образом объединились против одного из своих коллег, устав от его позиции по Украине и его выпадов против ЕС.



На кону сейчас €50 млрд в виде помощи Киеву до конца 2027 года.



На фоне задержек с финансированием со стороны США и отсутствия прогресса на поле боя Украина сейчас переживает один из самых трудных моментов с начала конфликта.



Киеву срочно нужны деньги для поддержания работы основных служб. Помощь Евросоюза, которая, согласно планам, будет предоставляться в виде кредитов и грантов в течение следующих четырёх лет, покроет неотложные потребности и позволит Киеву планировать свой долгосрочный бюджет, поясняется в статье.



В настоящий момент на кону и другие, более масштабные вопросы. Если лидерам ЕС не удастся договориться о долгосрочной поддержке Киева, это может подорвать авторитет блока. И от окончательного раскола по теме Украины будет трудно оправиться, что, в свою очередь, ещё больше усилит изоляцию Венгрии.