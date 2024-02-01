New York Times Оригинал

NYTimes: раскол в ЕС по вопросу помощи Киеву подорвёт авторитет блока

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидеры стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе, чтобы договориться с венгерским премьером Виктором Орбаном о выделении Киеву €50 млрд в ближайшие 4 года, пишет The New York Times. При этом в статье отмечается, что сейчас от решения этого вопроса зависит не только помощь Украине, но и авторитет самого Евросоюза.
NYTimes: раскол в ЕС по вопросу помощи Киеву подорвёт авторитет блока
AP

Венгрия уже давно не в ладах с другими членами Евросоюза, но сейчас напряжённость выше, чем когда-либо, пишет The New York Times.

Лидеры Евросоюза встречаются в Брюсселе в этот четверг, чтобы попытаться заключить сделку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокирует многомиллиардный фонд, направленный на обеспечение финансирования Украины в ближайшие несколько лет.

Переговоры по этому вопросу зашли в тупик, а настроение по отношению к Орбану негативное. Европейские лидеры необычным для себя образом объединились против одного из своих коллег, устав от его позиции по Украине и его выпадов против ЕС.

На кону сейчас €50 млрд в виде помощи Киеву до конца 2027 года.

На фоне задержек с финансированием со стороны США и отсутствия прогресса на поле боя Украина сейчас переживает один из самых трудных моментов с начала конфликта.

Киеву срочно нужны деньги для поддержания работы основных служб. Помощь Евросоюза, которая, согласно планам, будет предоставляться в виде кредитов и грантов в течение следующих четырёх лет, покроет неотложные потребности и позволит Киеву планировать свой долгосрочный бюджет, поясняется в статье.

В настоящий момент на кону и другие, более масштабные вопросы. Если лидерам ЕС не удастся договориться о долгосрочной поддержке Киева, это может подорвать авторитет блока. И от окончательного раскола по теме Украины будет трудно оправиться, что, в свою очередь, ещё больше усилит изоляцию Венгрии.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
Брюссель бюджет Виктор Орбан деньги Европа Евросоюз кредит Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров