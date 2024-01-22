Politico: пророссийские партии крепнут в Европе из-за недовольства повсеместной коррупцией

Волна коррупционных скандалов, захлестнувшая ЕС, способствовала «правому повороту» на континенте. Самым ярким примером тому служит рост популярности Австрийской партии свободы, лидер которой Герберт Кикль, подобно своему венгерскому единомышленнику Виктору Орбану, стремится остановить вступление Киева в ЕС и отменить санкции против Москвы, сообщает Politico.

Волна коррупционных скандалов, захлестнувшая европейский политический истеблишмент в последние годы, привела к усилению крайне правых партий. Она позволила им выставить себя борцами с «системой», которая вредит «простым» людям, пишет Politico.

Коррупция и политика в ЕС всегда плотно переплетались между собой. Но эта тема приобрела новую актуальность, поскольку многие из некогда господствующих центристских партий континента от Франции до Италии и Греции оказались на грани исчезновения, отмечает издание.

Ещё острее проблема стоит в Центральной Европе. Популист Андрей Бабиш пришёл к власти в Чехии благодаря обещаниям очистить систему от коррупции, но в итоге сам стал фигурантом расследования по обвинению в мошенничестве, обращает внимание Politico.

Но, по словам издания, наиболее ярким примером «правого поворота» в блоке стала Австрия. Правящая Австрийская народная партия, которую постоянно регулярно обвиняют в системной коррупции, уже более года уступает в опросах Австрийской партии свободы (АПС).

Лидер АПС Герберт Кикль обещает остановить вступление Украины в ЕС и отменить антироссийские санкции. Более того, он часто указывает в качестве примера для подражания венгерского премьера Виктора Орбана, подчёркивается в статье.

Усиление АПС вызывает серьёзное беспокойство в ЕС относительно грядущих июньских выборов в Европарламент. Крупная победа партии может усилить поддержку её немецких союзников из «Альтернативы для Германии» и в целом оказать существенное влияние на политику на континенте, считает Politico.