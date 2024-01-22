Волна коррупционных скандалов, захлестнувшая ЕС, способствовала «правому повороту» на континенте. Самым ярким примером тому служит рост популярности Австрийской партии свободы, лидер которой Герберт Кикль, подобно своему венгерскому единомышленнику Виктору Орбану, стремится остановить вступление Киева в ЕС и отменить санкции против Москвы, сообщает Politico.
Волна коррупционных скандалов, захлестнувшая европейский политический истеблишмент в последние годы, привела к усилению крайне правых партий. Она позволила им выставить себя борцами с «системой», которая вредит «простым» людям, пишет Politico.
Коррупция и политика в ЕС всегда плотно переплетались между собой. Но эта тема приобрела новую актуальность, поскольку многие из некогда господствующих центристских партий континента от Франции до Италии и Греции оказались на грани исчезновения, отмечает издание.
Ещё острее проблема стоит в Центральной Европе. Популист Андрей Бабиш пришёл к власти в Чехии благодаря обещаниям очистить систему от коррупции, но в итоге сам стал фигурантом расследования по обвинению в мошенничестве, обращает внимание Politico.
Но, по словам издания, наиболее ярким примером «правого поворота» в блоке стала Австрия. Правящая Австрийская народная партия, которую постоянно регулярно обвиняют в системной коррупции, уже более года уступает в опросах Австрийской партии свободы (АПС).
Лидер АПС Герберт Кикль обещает остановить вступление Украины в ЕС и отменить антироссийские санкции. Более того, он часто указывает в качестве примера для подражания венгерского премьера Виктора Орбана, подчёркивается в статье.
Усиление АПС вызывает серьёзное беспокойство в ЕС относительно грядущих июньских выборов в Европарламент. Крупная победа партии может усилить поддержку её немецких союзников из «Альтернативы для Германии» и в целом оказать существенное влияние на политику на континенте, считает Politico.
Новый корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ) откроют в 2024 году. Вопросы строительства здания глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудил с губернатором региона Александром Моором.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с главой бельгийского Минобороны Людивин Дедондер заявил, что в 2024 году Бельгия планирует предоставить Киеву €611 млн.
Семья американского наёмника Итана Хёртуэка, убитого в зоне СВО в декабре, не может вернуть в США его останки. Морской пехотинец, уволенный со службы, погиб в районе Авдеевки в результате боестолкновения с российскими военнослужащими, утверждает газета Springfield News-Leader. Как отмечается, тело американца всё так же остаётся «под обломками и во льду».
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова выразила мнение, что ожирение является глобальной проблемой. По её словам, лишний вес повышает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Певица Лолита Милявская прокомментировала ситуацию с постом 2019 года, в котором она поздравляла Владимира Зеленского. Она отметила, что критика в её адрес является результатом работы украинской стороны.
Если Киев решит прекратить военные действия, он сохранит жизни сотен тысяч украинцев, которых сейчас киевский режим бросает как пушечное мясо на защиту интересов Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
Россия готова начать переговоры по ситуации на Украине, но не о том, как сохранить у власти нынешних «главарей киевского режима», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров по итогам сезона-2023/24 должен получить «Харт Трофи» — приз лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).