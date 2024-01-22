Focus: угодить НАТО Германии помогает только «бухгалтерская акробатика»

Двухпроцентная цель НАТО по расходам на оборону может быть достигнута Германией в 2024 году только благодаря «бухгалтерской акробатике». Оппозиционная партия ХДС критикует правительство в Берлине за то, что средства из специального фонда бундесвера тратятся на поддержку Украине, а система расчётов в целом слишком непрозрачна, пишет журнал Focus.
Страны НАТО обязались ежегодно тратить на вооружённые силы 2% своих бюджетов, а после начала российской спецоперации на Украине канцлер Шольц пообещал своим партнёрам в Европе и Америке, что Германия и впредь будет придерживаться этой цели, пишет Focus. Однако в федеральном бюджете на 2024 год немецкое правительство достигнет её только с помощью «бухгалтерской акробатики», критикует оппозиционная партия ХДС.
На самом деле бундесвер должен был получить дополнительно €100 млрд на модернизацию. Этот специальный фонд, дополнительный бюджет, утверждённый немецким парламентом, предназначен в первую очередь для закупки современной военной техники. Однако помощь Украине теперь также оплачивается из этого бюджета. С этого года Германия планирует потратить на вооружение для Украины в общей сложности €8 млрд.
«В отличие от того, что было предусмотрено в Основном законе, специальный фонд используется для текущих операций и поддержки, а не для новой организации бундесвера, — заявил эксперт по внешней политике и политике безопасности Родерих Кизеветтер. — Это действительно непрозрачная система, система, которая хочет создать впечатление, что два процента всё ещё могут быть достигнуты». Он также критикует расчёты немецкого правительства относительно помощи Украине и утверждает, что цифры приукрашены. Германия сообщила о более чем €17 млрд международной помощи Украине, однако в эту сумму также входит социальная поддержка более миллиона украинских беженцев в Германии.
Кроме того, расчёты Германии раскритиковало также французское правительство: согласно немецким данным, за последние два года Париж выделил Украине менее €1 млрд помощи, что поставило бы Францию на 13-е место среди сторонников Украины. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню недавно заявил, что не согласен с этим рейтингом.
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