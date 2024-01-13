Welt: протесты немецких фермеров радикализируются из-за нежелания правительства идти на уступки

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что правительство не будет отказываться от идеи отмены субсидий, но правительство готово пообещать фермерам вместо дизельных субсидий дебюрократизацию ведения хозяйства. Корреспондент Die Welt, всю неделю наблюдавший за протестующими, считает, что этого будет недостаточно фермерам, к которым присоединились и другие отрасли. По его мнению, демонстрации продолжатся, «возможно, в более радикальной форме протеста», с блокадой логистических центров супермаркетов.

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер пообещал фермерам большее сокращение бюрократии. «Нынешние дискуссии о сельском хозяйстве касаются не только государственных средств, также растёт разочарование по поводу всё большего и большего количества требований к компаниям», — сказал Линднер Rheinische Post, «если субсидии будут сокращены, необходимо также сократить дорогостоящую бюрократию». Цитата: «Это было бы справедливо», — заявляет Линднер перед своим выступлением в понедельник на центральной демонстрации фермеров перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Именно там, у Бранденбургских ворот, находится мой коллега Геррит Зеебальд.

Геррит, министр финансов, хочет появиться на демонстрации фермеров в понедельник. Он хочет не только сократить бюрократию, но и оставаться жёстким в вопросе сокращения субсидий. Он больше не хочет менять достигнутый компромисс. Каким образом это будет воспринято? Как на это отреагируют фермеры?

ГЕРРИТ ЗЕЕБАЛЬД, корреспондент Die Welt: Что ж, если я могу поделиться своей личной оценкой, которая у меня сложилась, после того как я сопровождал фермеров всю неделю. Во-первых, можно сказать, что это хороший знак, что он выступит перед фермерами, что он посмотрит в их лицо, что он ищет разговора. Это то, чего здесь фермерам часто не хватало, особенно от Олафа Шольца, когда он в четверг в Котбусе не особенно сильно пошёл навстречу, что он так и не выступил перед фермерами.

С другой стороны, можно также сказать, что если федеральное правительство или Кристиан Линднер, по его словам, останутся жёсткими в вопросе сокращения субсидий, то здешним фермерам этого будет недостаточно. И на мой взгляд, сокращение бюрократии тоже не поможет. Тем временем многие люди присоединились к первоначальным требованиям фермеров. Присоединились дальнобойщики, ремесленные предприятия, и теперь повсюду царит общее чувство неудовлетворённости, которое, на мой взгляд, нелегко исправить такими мерами, если Кристиан Линднер предстанет здесь перед фермерами в понедельник.





Можно ли будет ожидать продолжения, если «неделя действия» не будет услышана? Баварские фермерские объединения, или точнее Объединение баварских крестьян, уже угрожают заблокировать супермаркеты.

ГЕРРИТ ЗЕЕБАЛЬД, корреспондент Die Welt: Да. Если посмотреть сюда, то тут перед Бранденбургскими воротами мы вчера уже это наблюдали. Здесь вчера вечером было «большое уплотнение тракторов», можно так это назвать, потому что фермеры здесь уже готовятся, потому что приезжает всё больше и больше — и нужно, чтобы новые смогли найти место. И все они нам говорят: «В понедельник тут всё не закончится, мы останемся до тех пор, пока федеральное правительство не уступит ещё больше». Оно уже немного поддалось, но аграриям этого явно недостаточно. Ты ещё упомянул блокаду логистических центров — это на самом деле меры, которые фермеры ещё не использовали и сознательно не использовали. Я разговаривал с фермерами, которые сказали: «На самом деле мы не хотим делать что-то подобное, мы просто хотим участвовать в разрешённых формах протеста, только если ничего не изменится».





То есть мы видим уже незначительную эскалацию. Это означает, что, вероятно, возникнет желание прибегнуть к более строгим и решительным мерам, а инфраструктура, конечно, очень чувствительна. Таким образом, они, конечно, смогут оказать ощутимое воздействие на многих людей. Это может сильно ударить по супермаркетам, которые очень сильно критикуются, поскольку (закупочные. — ИноТВ) цены у производителей держатся на низком уровне. Так что, если ничего не произойдёт, по моему мнению, мы можем ожидать ещё две недели фермерских демонстраций, возможно, с более радикальной формой протеста.





Геррит, большое спасибо за пояснения от Бранденбургских ворот. Большое спасибо.



Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.







