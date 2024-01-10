«Никаких денег на войну!»: Redacted пообщался с немцами, бастующими против бездействия властей

По всей Германии продолжаются массовые протесты фермеров, которые выступают против растущих налогов и стоимости топлива, — политика правительства фактически препятствует сельскохозяйственному бизнесу. Журналист и ведущий Redacted Клейтон Моррис лично посетил акцию протеста и пообщался с немцами, которые требуют от правительства прекратить помогать Украине и заняться вопросами своей страны, такими как энергетический кризис и высокие налоги.

Меня зовут Клейтон Моррис, и сейчас я нахожусь в центре Берлина у Бранденбургских ворот. Вчера вечером, около пяти часов, здесь не было ни фермеров, ни грузовиков, ни самосвалов. А сегодня утром сотни тракторов прибывают с одним простым лозунгом: «Нет фермеров — нет будущего Германии», где растут налоги и стоимость топлива, из-за чего фермеры не могут вести бизнес.

Здравствуйте, что вы думаете о росте цен на топливо, о росте стоимости энергии здесь, в Германии?

МУЖЧИНА: У нас самые высокие цены на энергию — особенно на электронную энергию — во всей Европе. Не знаю, может быть, и во всём мире. Но это просто смешно. В прошлом году власти Германии закрыли все АЭС, потому что это якобы слишком опасно. И теперь я задаюсь вопросом, хватит ли нам энергии в этом году, чтобы обогреть квартиры и дома? А ещё я готовлюсь к долговременному отключению электричества. Это может случиться в любой момент.

Я слышу, как фермеры и земледельцы кричат: «Хватит!» Они говорят, что цены выросли, что они не могут позволить себе такой образ жизни. Правительственные лидеры не дают им вести бизнес. «Хватит!»

МУЖЧИНА: Мы, моя компания — мы все земледельцы. Присоединяйтесь к нам, если хотите помочь, если хотите осветить проблему. Скажите: «Хватит!»

А вот эти фермеры говорят, что собираются остаться здесь надолго. Они даже привезли с собой ёмкости для сжигания дров, чтобы не замёрзнуть, пока они будут протестовать. Тут так холодно, что у меня даже рот сейчас с трудом двигается.

Вы, ребята, собрались здесь вокруг костра. Во сколько вы приехали?

МУЖЧИНА: Около восьми вчера вечером.

А зачем?

МУЖЧИНА: Мы выступаем в поддержку фермеров, против того, что с нами делает правительство. Они повышают цены, забирают у нас все деньги, а потом спускают их на другие страны, хотя гораздо лучше было бы потратить эти деньги на нашу инфраструктуру.

Я видел, как другие фермеры жаловались на то, что деньги отправляются на Украину, в то время как их можно было с успехом потратить здесь, на собственных фермеров, и помочь собственному правительству.

МУЖЧИНА: Да, я считаю, что самые важные люди здесь — это фермеры. Без них вся инфраструктура рухнет. Так что…

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: Никаких денег на войну!!!

Никаких денег на войну, так вы сказали?

МУЖЧИНА: Никаких денег на войну!

«Никаких денег на войну», — вот что он только что прокричал.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.