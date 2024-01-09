NIUS: протесты фермеров в Германии отражают недовольство всего населения
Протесты фермеров — поворотный момент в послевоенной истории Германии, пишет NIUS. После двух лет работы «светофорное» правительство исчерпало почти весь свой кредит доверия у населения, причём недовольство руководством страны растёт с самых низов, с нижнего конца политической цепочки, через все классы и сектора.
Вместе с фермерами сейчас протестуют и те, кто заботится о еде на последующих этапах: мясники, пекари, рестораторы. Если продукты дорожают, то дорожает и сырьё для них. На дороги выходят и перевозчики, потому что «светофорное» правительство удвоило плату за проезд грузовиков, а сборы за углекислый газ снова увеличили транспортные расходы. Подорожавшая еда дорожает прямо во время транспортировки, и рестораторы вынуждены снова повышать цены из-за возросшего НДС, справедливо опасаясь за гостей и будущее отрасли.
«Светофорное» правительство в буквальном смысле начало проводить в жизнь своё видение социальной реорганизации с самого низа пищевой цепочки страны и теперь затронуло почти все сферы жизни и экономики. В итоге все экономические показатели устремлены вниз, налоговая система Германии находится на худшем уровне среди стран «Большой семёрки», энергетический переход не работает, даже производители электрокаров вынуждены останавливать свои производственные линии. Между тем, федеральное правительство обрушивается на собственное население. С точки зрения «светофора», народ мешает его работе. Однако с таким правительством иначе быть просто не может.
Проводить провальную политику — это одно. Не понимать свою собственную функцию в демократическом конституционном государстве и вести себя как заносчивый наездник — совсем другое. Так правительство работать не должно.
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