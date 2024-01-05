Spiegel: «Позорны и нарушают правила демократического сосуществования», — немецкое правительство прореагировало на протесты фермеров

«Доведённые до кипения» немецкие фермеры не дали сойти с парома прибывшему на переговоры министру экономики Роберту Хабеку. Заблокированному министру под охраной полиции пришлось покинуть место демонстрации. Der Spiegel сообщает, что немецкое правительство осуждает демонстрантов, и называет поведение протестующих фермеров «позорным и нарушающим правила демократического сосуществования».

В Германии продолжаются протесты крестьян, возмущённых отменой аграрных субсидий на дизельное топливо. В четверг фермеры не дали сойти с парома Роберту Хабеку, прибывшему на переговоры с демонстрантами. Полиция оценила положение как «доведённое до кипения» и сообщила министру, что «ситуация с безопасностью не позволяет покинуть корабль». Хабеку пришлось покинуть место протестов без переговоров.

Der Spiegel сообщает, что в пятницу утром правительство осудило протесты. «Позорны и нарушают правила демократического сосуществования», — отреагировал на блокаду Хабека пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Своего зелёного партийного коллегу поддержали глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «Демократия процветает в жёстких содержательных дебатах; там, где слова заменяются оскорблениями, а аргументы насилием, проходит граница демократии» — и министр сельского хозяйства Джем Оздемир: «Насилие и принуждение достойны презрения». С ними согласен министр юстиции Марко Бушман из либеральной СвДП: «Насилию против людей нет места в политических дебатах!».

Издание указывает, что правительство уже реагирует на продолжающиеся протесты: освобождение от транспортного налога для сельхозтехники сохранится, а дизельная субсидия будет отменена не сразу, процесс её ликвидации растянется до 2026 года. Фермеры, однако, не согласны на уступки Берлина. «Немецкий крестьянский союз считает эти меры недостаточными и не отказывается от запланированной недели протестов начиная с понедельника».