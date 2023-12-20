L'Express: вступление Украины в ЕС грозит взорвать европейское сельское хозяйство

В структуре украинского ВВП сельское хозяйство занимает большое место, а зарплаты и издержки там гораздо меньше, чем в Европе, пишет L'Express. Поэтому при вступлении Украины в ЕС Европейская сельскохозяйственная политика может просто взорваться изнутри, отмечает автор статьи. Европейские фермеры уже сейчас бьют тревогу.

Вступление Украины в ЕС грозит сельскохозяйственной битвой, пишет L'Express. По словам автора статьи, даже если процесс присоединения Украины займёт годы, её вступление «неизбежно приведёт к большому взрыву Европейской сельскохозяйственной политики».

И на то есть причины разного характера. В разговорах о вступлении Украины в ЕС тщательно игнорировался один вопрос: окажется ли Евросоюз достаточно прочным для этого нового этапа, учитывая принципы его существования, — единогласие на голосованиях по налогообложению, отсутствие гармонизации социальной сферы в разных странах, недостаточный бюджет и его спорное распределение, задаётся вопросом автор статьи.

«Украина — это не Черногория и не Северная Македония, два других кандидата на вступление, — напоминает автор статьи. — Это крупная сельскохозяйственная страна, где эта сфера составляет почти 15 процентов валового внутреннего продукта — и в ней занято более 20 процентов рабочей силы». В Евросоюзе же Единая сельскохозяйственная политика берёт на себя большие расходы из бюджета.

«Сказать, что тема сельского хозяйства легковоспламеняема, — это ничего не сказать». В июне 2022 года, когда закрывались черноморские порты, Европа открыла двери для украинской продукции, чтобы помочь Киеву экспортировать товары. Но вскоре в Польше, Венгрии и Словакии люди стали высказывать недовольство, поскольку фермеры этих стран столкнулись с притоком дешёвого украинского зерна, конкурирующего с местным.

«Украина — не просто зерновой гигант. Это также тяжеловес по сахару, птице, яйцам», — напоминает автор статьи. За год экспорт курицы в Евросоюз подскочил на 150%. Экспорт сахара увеличился в 15 раз. Совсем недавно во Франции производители яиц забили тревогу, опасаясь массового поступления некачественной продукции. При этом птичий грипп всё ещё присутствует на французских фермах, а новые стандарты Брюсселя потребуют крупных инвестиций.

Два крупнейших украинских производителя, «Авангард» и «Овостар», в три-пять раз крупнее, чем главные французские кооперативы. Они не соблюдают ни тех же экологических, ни тех же санитарных правил, что и французские производители. К тому же минимальная заработная плата на Украине едва превышает €200 в месяц.

Поэтому Евросоюзу необходимо решить сельскохозяйственный вопрос, прежде чем принимать Украину. В Нидерландах, например, популистское и антиевропейское движение сельских регионов уже стало ведущей политической силой. Так что промедление может дорого обойтись европейцам на выборах, пишет L'Express.