Washington Post Оригинал

WP: приём Украины в ЕС грозит обернуться головной болью для Брюсселя

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Европейские лидеры собрались в четверг в испанском городе Гранада, чтобы обсудить перспективы потенциального членства Украины в Европейском Союзе, сообщает The Washington Post. Даже в лучшие времена приём Украины был бы «сложным, дорогостоящим и политически опасным процессом». Как отмечает издание, попытка добиться этого в разгар конфликта лишь «умножает трудности», а также ставит перед Брюсселем целый ряд вызовов.
WP: приём Украины в ЕС грозит обернуться головной болью для Брюсселя
AP

На фоне внезапно возникших сомнений в дальнейшей финансовой поддержке Украины со стороны её крупнейшего спонсора США европейские лидеры собрались в четверг на юге Испании, чтобы обсудить перспективы потенциального членства страны в Европейском Союзе, сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, среди лидеров ЕС существует широкий консенсус в отношении того, что расширение блока необходимо «для противодействия России и её союзникам» — «хорошая новость» для Украины и других стран, которые хотят стать частью объединения. Однако даже в лучшие времена расширение ЕС и приём Украины и других стран были бы «сложным, дорогостоящим и политически опасным процессом». Попытка добиться этого в разгар конфликта лишь «умножает трудности».
 
Насущные проблемы: Словакия, страна Европейского Союза, только что поддержала «партию пророссийского популиста» на выборах. Украина и её западные соседи ведут споры по поводу торговли зерном. А медленный прогресс Украины на поле боя вызывает опасения по поводу замороженного конфликта — и «растущей усталости от войны» в Европе, подчёркивает издание.
 
Кроме того, встречи европейских чиновников на этой неделе были омрачены конфликтом между Азербайджаном и Арменией, напряжённостью в отношениях между Сербией и Косово и разногласиями по поводу того, как решать проблему миграции.
 
Накануне переговоров в четверг президент США Джо Байден созвал телефонную конференцию с ключевыми союзниками, чтобы заверить их в том, что США по-прежнему поддерживают Украину, несмотря на то что Конгресс принял законопроект о временном финансировании правительства, который не включает предоставление помощи Украине.
 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что она «весьма уверена» в поддержке Украины США. «Соединённые Штаты работают над сроками», — заявила она в Гранаде.
 
Европейские чиновники и дипломаты в последние недели «отмахивались от вопросов» об американской поддержке Украины, настаивая на том, что лидеры республиканцев со временем признают, что победа Украины отвечает интересам США.
 
Однако из-за хаоса, последовавшего за смещением спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, Европе стало труднее игнорировать возможность изменения позиции США и то, что это может означать для перспектив Украины на поле боя и за его пределами.
 
На встречах в четверг и пятницу европейские лидеры намерены рассмотреть способы сосуществования большего числа стран, а именно потенциальное расширение ЕС с 27 до более чем 30 членов, включая Украину, Молдавию и Грузию, а также несколько стран Западных Балкан.
 
Ряд стран — Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния и Герцеговина — уже много лет ведут переговоры о присоединении к ЕС. Турция, подавшая заявку на вступление в 1987 году, технически остаётся кандидатом, несмотря на то что её перспективы выглядят в лучшем случае туманными.
 
В течение последнего года правительство Украины тесно сотрудничало с европейскими чиновниками, чтобы провести реформы, которые привели бы страну в соответствие с необходимыми для вступления требованиями. В декабре ЕС примет решение о том, начинать ли переговоры о вступлении с Киевом.
 
Задача Брюсселя будет «столь же сложной», утверждает издание. Перспектива приёма Украины и других новых членов заставила европейских чиновников задуматься о том, как будет функционировать блок в расширенном составе.  
 
«Очень важно, чтобы мы учитывали будущую динамику нашего Союза, нашу политику и процесс принятия решений для обеспечения дальнейшего успеха ЕС», — написал Шарль Мишель, председатель Европейского совета, в письме лидерам стран Европы в преддверии пятничного неформального саммита.
 
В случае присоединения Украина станет пятой по численности населения страной ЕС и самой бедной по ВВП на душу населения с большим отрывом. В этой связи вступление Украины в ЕС грозит оставить другие страны-члены ЕС без субсидий, отмечает газета.
 
Недавний спор между Украиной и странами Евросоюза, включая Польшу, являлся предвестником ещё одной потенциальной проблемы: однажды на Европейский единый рынок выйдет крупный экспортёр зерна.
 
«Некоторые также задаются вопросом: может ли ЕС приветствовать новых членов, когда ему приходится вести открытую борьбу с нынешними членами, такими как Венгрия и Польша. Какие механизмы будут применяться в гораздо более крупном блоке, с большим количеством членов и ещё более широким кругом интересов?» — пишет издание.
 
«Для меня это не просто вопрос того, что делать с людьми, которые хотят вступить, — подчеркнул Камино Мортера-Мартинес, глава брюссельского офиса Центра европейских реформ. — Это также вопрос того, что делать с людьми, которые находятся внутри и не обязательно соблюдают правила».
 
Кроме того, возникает вопрос о сроках. Мишель заявил, что Европа должна быть готова к принятию новых членов к 2030 году. Некоторые сомневаются, что это возможно.
 
«Целевая дата — 2030 год — нереалистична», — заявила Теона Лаврелашвили, политический аналитик Центра европейской политики. «Я думаю, что важно иметь политическую волю, — продолжила она, — но мы должны быть осторожны и не давать чрезмерных обещаний. Мы должны использовать это время, чтобы увидеть, что осуществимо, а что неосуществимо».
 
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