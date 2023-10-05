Экс-глава Еврокомиссии Юнкер: нельзя давать Украине ложных обещаний о вступлении в ЕС

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против поспешного принятия Украины в Европейский Союз, сообщает Frankfurter Allgemeine. Все, кто имел дело с Украиной, знают, что «это страна, коррумпированная на всех уровнях общества», заявил Юнкер. По его словам, страна не может быть принята в ЕС, поскольку в настоящий момент ей требуются «масштабные внутренние процессы реформ».

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерёг от поспешного принятия Украины в Европейский Союз. «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества», — заявил Юнкер в четверг, передаёт Frankfurter Allgemeine.

«Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена, она нуждается в масштабных внутренних процессах реформ», — подчеркнул Юнкер. По его словам, у Евросоюза был неудачный опыт работы с некоторыми так называемыми «новыми членами», например, с точки зрения верховенства права. «Это не должно повториться», — указал экс-глава Еврокомиссии.

Подобный подход, по мнению Юнкера, также был бы несправедлив по отношению к самой стране: «Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях». Тем не менее «европейская перспектива» для Молдавии и Украины должна быть сохранена, однако её не следует связывать с надеждой на то, что это произойдёт в одночасье, убеждён политик. «У них должна быть возможность принять участие в некоторых частях европейской интеграции. Нам следует работать над тем, чтобы стало возможным нечто вроде частичного присоединения, разумной формы быстрого расширения», — подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году при определённых условиях. «Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу», — заявил Мишель. В частности, он призвал ЕС ускорить процессы принятия решений.

На фоне конфликта на Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также неоднократно выступала за присоединение Украины к ЕС. На предвыборном мероприятии партии «Союз 90/Зелёные» в Мюнхене в воскресенье Бербок заявила, что задача Германии — обеспечить, «чтобы Украина также смогла войти в Европейский союз, когда это ужасная война, наконец, завершится». По мнению Бербок, Германия должна приложить усилия для дальнейшего развития ЕС.

Ожидается, что в этот четверг в Испании на третьем саммите Европейского политического сообщества соберутся главы государств и правительств примерно 50 стран. С помощью формата, предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном, страны-члены ЕС стремятся расширить сотрудничество с другими европейскими государствами, сообщает Frankfurter Allgemeine.