Основной интерес Запада на Украине заключается в захвате контроля над ресурсами, пишет Frankfurter Rundschau. И главный из них — это так называемый чернозём, то есть очень плодородная земля. Ещё в 2014 году западные — преимущественно американские — концерны захватывали контроль над средствами производства и транспортировки сырья и пищевой продукции. По мнению экспертов, именно борьба за ресурсы стала «ключевым фактором в самом масштабном со времён холодной войны конфликте между Востоком и Западом».
На Украине сейчас полным ходом идёт международная борьба за ресурсы, пишет Frankfurter Rundschau. На фоне глобального потепления сырьё играет гораздо большую роль, чем раньше, а в соседней с Россией стране его предостаточно. Особенно Украина богата так называемым чернозёмом, то есть очень плодородной землёй. Его ценность крайне велика на фоне процессов внедрения в сферу сельского хозяйства различных решений для цифровой механизации, что значительно повышает урожайность.
Украина — один из главных поставщиков зерна, кукурузы, а также сахарной свёклы и семян масличных культур. Ещё до начала боевых действий четверть «житницы Европы» уже принадлежала иностранным аграрным концернам, что произошло благодаря коррупции в правительстве, а также поспешной приватизации. При этом до 2020 года в стране действовал мораторий на продажу земли, но он был отменён под давлением Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка развития.
Ещё в 2014 году эксперты наблюдали в государстве процессы, которые позже приведут к новой «холодной войне» между Западом и Востоком. В то время западные аграрные предприятия — в основном из США — развели на Украине активную инвестиционную деятельность. Они буквально «захватывали украинское сельское хозяйство». При этом концерны действовали в обход моратория и брали под контроль производственные и транспортные системы для сырья и пищевой продукции.
Россия также старалась продвигать свои интересы, особенно в восточной части Украины. Да и Китай активно скупал чернозём для выращивания корма и свиней для своего рынка. Руководитель отдела политики в Институте Окленда Фредерик Муссо считает, что именно борьба за контроль над сельскохозяйственным сектором Украины стала «ключевым фактором в самом масштабном со времён холодной войны конфликте между Востоком и Западом».
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