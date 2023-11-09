Frankfurter Rundschau Оригинал

Frankfurter Rundschau: Запад борется на Украине за чернозём

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Основной интерес Запада на Украине заключается в захвате контроля над ресурсами, пишет Frankfurter Rundschau. И главный из них — это так называемый чернозём, то есть очень плодородная земля. Ещё в 2014 году западные — преимущественно американские — концерны захватывали контроль над средствами производства и транспортировки сырья и пищевой продукции. По мнению экспертов, именно борьба за ресурсы стала «ключевым фактором в самом масштабном со времён холодной войны конфликте между Востоком и Западом».
Frankfurter Rundschau: Запад борется на Украине за чернозём
AP
На Украине сейчас полным ходом идёт международная борьба за ресурсы, пишет Frankfurter Rundschau. На фоне глобального потепления сырьё играет гораздо большую роль, чем раньше, а в соседней с Россией стране его предостаточно. Особенно Украина богата так называемым чернозёмом, то есть очень плодородной землёй. Его ценность крайне велика на фоне процессов внедрения в сферу сельского хозяйства различных решений для цифровой механизации, что значительно повышает урожайность.
 
Украина — один из главных поставщиков зерна, кукурузы, а также сахарной свёклы и семян масличных культур. Ещё до начала боевых действий четверть «житницы Европы» уже принадлежала иностранным аграрным концернам, что произошло благодаря коррупции в правительстве, а также поспешной приватизации. При этом до 2020 года в стране действовал мораторий на продажу земли, но он был отменён под давлением Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка развития.
 
Ещё в 2014 году эксперты наблюдали в государстве процессы, которые позже приведут к новой «холодной войне» между Западом и Востоком. В то время западные аграрные предприятия — в основном из США — развели на Украине активную инвестиционную деятельность. Они буквально «захватывали украинское сельское хозяйство». При этом концерны действовали в обход моратория и брали под контроль производственные и транспортные системы для сырья и пищевой продукции.
 
Россия также старалась продвигать свои интересы, особенно в восточной части Украины. Да и Китай активно скупал чернозём для выращивания корма и свиней для своего рынка. Руководитель отдела политики в Институте Окленда Фредерик Муссо считает, что именно борьба за контроль над сельскохозяйственным сектором Украины стала «ключевым фактором в самом масштабном со времён холодной войны конфликте между Востоком и Западом».
 
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Frankfurter Rundschau Германия Европа
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