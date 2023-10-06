Rzeczpospolita: в польско-украинских отношениях Зеленский совершил три ошибки

Украина осознанно вступила на путь зернового спора с Польшей, которая ей не только партнёр, но прежде всего друг. Более того, она охотно присоединилась к польской избирательной кампании и стала частью крупнейшего за десятилетия «политического торнадо на Висле». Последствия такого развития событий могут быть плачевными не только для Киева, но и для Варшавы, которой просто-напросто может не быть за столом переговоров, где рано или поздно будут обсуждаться условия прекращения конфликта, пишет Rzeczpospolita.

«(…)Власти Украины выбрали несколько неподходящее время, место и аргументы для торгового спора с Польшей. Любой знает, что не надо идти к соседу за солью, зная, что он сейчас сталкивается с более серьёзными собственными проблемами(…) Ради хороших отношений иногда стоит избегать неловких ситуаций идти по головам к своей цели. В Киеве это правило, однако, явно проигнорировали», — пишет Rzeczpospolita.

Издание рассказывает, что с подачей жалобы на Польшу в ВТО из-за введенного Варшавой запрета на импорт зерна Киев решил не ждать до 15 октября, то есть до выборов, тем самым он вполне осознанно присоединился к польской избирательной кампании. «Следовательно, по собственному желанию они были втянуты в крупнейший за десятилетия политический торнадо на Висле. Это была первая ошибка Зеленского (…)», — констатирует Rzeczpospolita. У польского издания нет сомнений в том, что спор по вопросу зерна вполне мог подождать несколько недель, и тем самым не заслонять собой другие, более важные вопросы, среди прочего, угрозу со стороны России. «Для украинцев намного лучше было бы, если бы польские политики говорили о сдерживании российской агрессии, а не о прекращении импорта пшеницы с Днепра. Но произошло несколько иначе», — сожалеет Rzeczpospolita.

По мнению издания, сложно понять истинные намерения Украины, особенно принимая во внимание тот факт, что Польша не была крупнейшим импортёром украинского зерна. В прошлом году Украина продала львиную долю своей пшеницы в Румынию, Испанию, Турцию и Бангладеш. Польша оказалась лишь на пятом месте, в отношении импорта украинской кукурузы — на седьмом, а ячменя — на восьмом. «Что же в итоге нужно было властям в Киеве? Стоит ли эта игра свеч?», — задаётся вопросами Rzeczpospolita. Более того, похожие сомнения присущи украинским экспертам и аналитикам, которые не могут найти никакого выигрыша для Украины от спора с Польшей. Стоит напомнить и то, что транзит украинского зерна через Польшу продолжает действовать.

В качестве второй ошибки Зеленского Rzeczpospolita называет его речь в ООН, в которой, говоря о запрете на импорт зерна, он заявил, что «некоторые в Европе готовят почву для московского актера». «Этот намёк был однозначно понят в Варшаве. Вместо того, чтобы разрядить накаляющуюся обстановку, украинский президент лишь подлил масла в огонь», — отмечает издание. Возможно, в нём вновь проснулся «актёр Зеленский, ведь во многом благодаря главной роли в культовом украинском сериале «Слуга народа» он победил на президентских выборах. Украинцы выбрали президента своей мечты, смелого и жёсткого в переговорах с зарубежными странами. Спустя полтора года украинского конфликта смелости у Зеленского по-прежнему много, хуже дело обстоит с советчиками, которые были бы в состоянии отличить друзей от партнёров. «Ведь с трибуны ООН можно приучать к дисциплине страны, которые до сих пор флиртуют с Путиным, а не друзей, стоящих с самого начала войны бок о бок с украинцами», — объясняет Rzeczpospolita.

Также ошибкой стало награждение c украинской стороны в Люблине польского военного корреспондента и репортёра TVN Бьянки Залевской и врача Дамиана Дуду, которое произошло сразу же после отменённой встречи с президентом Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Многие поляки возможно восприняли это как «сильный щелчок по носу» правящей команде Польши. Награды полякам, причастным к помощи Украине, вполне заслужены, но время и место опять были выбраны крайне неудачно.





«Сегодня больше всего рискует и теряет на этом Украина. Однако завтра это может нанести удар по Польше, которой, возможно, не будет за столом, где рано или поздно будут обсуждаться условия прекращения войны и, не исключено, что и будущая форма нашей части Европы», — резюмирует польское издание.