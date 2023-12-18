Welt: отмена налоговых послаблений вывела немецких трактористов на улицы Берлина

Германия сейчас переживает тяжёлый бюджетный кризис, сообщает немецкий телеканал Welt. В связи с этим власти предпринимают активные попытки изыскать денежные средства. И вот сокращения коснулись фермеров. Были отменены субсидии на дизель, а также другие налоговые послабления, но аграрии воспротивились и прямо на тракторах приехали в правительственный квартал Берлина для участия в масштабных протестах.

Соглашение по бюджету, заключённое коалиционным правительством в узком кругу, снова зашаталось. Самый большой политический конфликт вызвала отмена субсидий на дизель для сельскохозяйственных нужд. Ранее министр сельского хозяйства от партии зелёных Джем Оздемир призвал ещё раз обдумать эту меру. Теперь фракция СвДП в бундестаге объявила, что наложит на неё вето. Из-за отмены налоговых послаблений нагрузка для фермеров станет невыносимой, и они начнут отставать от международных конкурентов. Такие аргументы озвучил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр. Очень схожую позицию занимает и Союз фермеров Германии, который вот уже несколько дней призывает к участию в протестах. Теперь же эти возмущённые аграрии достигли правительственного квартала в Берлине. Маттиас Хайнрих всё заснял.

У Бранденбургских ворот атмосфера напряжённая ещё с ночи. Фермеры со всей Германии приехали в столицу. Причиной визита аграриев стала отмена субсидий на дизель для сельскохозяйственных нужд и отмена освобождений от уплаты налогов на технику. Союз фермеров Германии подсчитал, что в год предприятию средних размеров это обойдётся в 6000 евро.

ФЕРМЕР: Здесь пока ещё всё спокойно, потому что мы выехали вместе. Есть чувство солидарности. Но на предприятиях дома настроения очень напряжённые, потому что финансовое положение предприятий, как бы это сказать, катастрофическое.

Давление на многих производителей колоссальное, потому что фермерам с небольшими хозяйствами приходится конкурировать на международном уровне.

ВТОРОЙ ФЕРМЕР: Мясо импортируется, сельскохозяйственные товары импортируются. Мы приехали сюда в Берлин, чтобы подать знак и сказать: «Хватит!» Сельское хозяйство перевыполнило климатические цели. Альтернативы дизелю нет.

Брюссель и Берлин выплачивают фермерам миллиарды для ухода за пахотными землями, пастбищами постоянного пользования, заброшенными землями, овцами, козами, коровами и даже для ухода за цветущими полевыми полосами. Так что? Получается, что всё отлично? Как бы не так! Потому что система отдаёт предпочтение крупным предпринимателям.

ТРЕТИЙ ФЕРМЕР: Объёмы налоговой отчётности для фермеров постоянно растут. Крупные предприятия могут себе это позволить, потому что могут просто нанять в офис сотрудников, но ведь в маленьких предприятиях, семейных хозяйствах людям после этого ещё нужно делать работу по огороду. Всё это чёрт знает что.

Масштабное сопротивление испугало светофорную коалицию. Федеральный министр сельского хозяйства Оздемир раскритиковал планы своего коллеги по партии Хабека. Он собирается прийти к Бранденбургским воротам. Министр финансов также дал задний ход.

КРИСТИАН ЛИНДНЕР, министр финансов Германии: Первого января мы снижаем налог на электроэнергию. Это 3 миллиарда евро. Это касается сельского и лесного хозяйства. На 3 миллиарда меньше налогов на электроэнергию будет платить промышленное производство. А для контрфинансирования этих 3 миллиардов налоговых послаблений взяли субсидии на вредные для окружающей среды (вещества. — ИноТВ). У моей фракции и министра сельского хозяйства есть сомнения на этот счёт. Мы предлагаем альтернативы. Почему бы не рассмотреть этот вопрос внимательнее.

Протест фермеров чётко показывает одно: климат в стране меняется. На фоне сокращения бюджетных средств борьба за их распределение ужесточается.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.