Возможное присоединение Украины к Евросоюзу тревожит европейских аграриев: они опасаются, что общий рынок наводнят дешёвые украинские продукты, рассказывает RFI. Европейский профсоюз фермеров COPA требует ввести контроль за объёмом импорта с Украины, чтобы большая часть шла транзитом в Африку и на Ближний Восток, а также обязать украинских фермеров соблюдать жёсткие требования, введённые в ЕС для сельхозпродукции.

Включение Украины в состав Евросоюза необходимо «с человеческой и геополитической точки зрения», однако оно также вызывает беспокойство среди фермеров, цитирует RFI главу европейского профсоюза фермеров COPA Кристиан Ламбер. Она объясняет, что Украина — огромная сельскохозяйственная страна с другими условиями производства, поэтому её присоединение сильно повлияет на европейскую экономику и общий рынок.

Как напоминает издание, сейчас украинские товары поступают в Европу, не облагаясь налогом в рамках «коридоров солидарности». Договор с Киевом уже ударил по внутреннему рынку: по данным европейских профсоюзов фермеров, импорт украинской курятины подскочил на 180%, импорт пшеницы и кукурузы также вырос. Европейские аграрии опасаются, что в случае вступления Украины в ЕС общий рынок наводнят дешёвые украинские продукты. Особенно сильно беспокоится Польша — ещё одна крупная сельскохозяйственная страна в Европе.

Для контроля над ситуацией профсоюз фермеров требует установить точный объём украинской сельхозпродукции, которая идёт транзитом через Европу в Африку и на Ближний Восток. Такой шаг предотвратит оседание товаров в ЕС, а следовательно, их переизбыток и обвал цен.

Кроме того, украинские фермеры должны выполнять многочисленные требования, введённые в Евросоюзе. Из-за серьёзных ограничений их европейские коллеги вынуждены поднимать конечную стоимость товаров и не могут с ними конкурировать. При этом Ламбер в беседе с RFI подчёркивает, что процесс адаптации Украины к этим требованиям может занять до десяти лет.