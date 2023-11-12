L’Opinion: вхождение Украины в ЕС угрожает европейскому сельскому хозяйству

Европейские аграрии опасаются, что возможное присоединение Украины на фоне перехода к «зелёной» стратегии производства приведёт к нарушению конкуренции внутри альянса, пишет L’Opinion. Кроме того, украинское сельское хозяйство придётся восстанавливать и модернизировать за счёт общих, относительно неизменных фондов, что означает снижение субсидий для других стран на 20%.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению в альянс Украины, однако такой шаг перевернёт сельскохозяйственный и продуктовый расклад в ключевых европейских странах, пишет L’Opinion. Украина экспортирует 70% продукции и до конфликта занимала первое место по поставкам подсолнечного масла, второе — рапса, четвёртое — кукурузы и ячменя, пятое — пшеницы. Вместе с ней ЕС выйдет на первое место по объёму производства сельскохозяйственной продукции, что станет важным фактором геополитического влияния в следующем веке.

Как рассказывает издание, процесс принятия Украины займёт время и потребует постановления и модернизации сельского хозяйства. Для повышения урожайности, обновления оборудования и улучшения санитарной безопасности потребуются инвестиции. При этом остальные европейские страны собираются проводить «зелёную» стратегию, которая включает серьёзные ограничения. В результате производство продуктов питания в ЕС сократится на 20%, тогда как на Украине, наоборот, резко возрастёт. Таким образом, центр тяжести сильно сместится на восток.

Французская газета напоминает, что украинские товары уже наводняют Европу благодаря торговым договорам и частично отменённым таможенным пошлинам. К тому же сперва жёсткие правила коснутся Украины меньше, а зарплаты там маленькие. Европейские аграрии опасаются, что все эти факторы приведут к серьёзным нарушениям конкуренции внутри альянса, которые угрожают целым отраслям производства, в том числе органическому производству: Украина занимает второе место по поставкам биопродуктов в ЕС.

В то же время издание напоминает, что Общая сельскохозяйственная политика (PAC) Евросоюза подразумевает, что при вступлении нового члена относительно неизменные фонды перераспределяются соответственно площади стран. Украинские сельхозугодия занимают 44 млн гектар — в полтора раза больше, чем во Франции, и в три раза — чем в Польше. Следовательно, Украина займёт первое место по объёму получаемой помощи: за семь лет ей могут выделить €96 млрд, что означает снижение субсидий для других стран на 20%. Стимулирование украинского сельского хозяйства в ущерб другим придётся по вкусу не всем, подчёркивает в заключение L’opinion.