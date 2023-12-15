RMF FM: поляки требуют ввести эмбарго на украинский сахар

В экономическом плане Украина практически находится в ЕС, потому что она получила полный доступ к европейскому рынку и тем самым нанесла удар по Польше, заявил новоиспечённый министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский. В свою очередь, польский депутат Кшиштоф Пашик отметил, что хотя в украинском конфликте Варшава стоит на стороне Киева, она не может позволить себе без оглядки жертвовать своими интересами.

«В Польше крайне необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины», — бьют тревогу в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы. С таким запросом организация обратилась к новому министру сельского хозяйства страны Чеславу Секерскому, сообщает RMF FM.

«С тех пор как было приостановлено действие таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции, импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наибольшей опасности подвергаются приграничные государства, потому что большая часть объёма ввоза в ЕС остаётся именно в них. В течение последних месяцев в Польше и других граничащих с Украиной государствах было зафиксировано значительное падение цен на сахар, и это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнёрами из Западной Европы», — говорится в заявлении.

Ассоциация утверждает, что решения, содержащиеся в регламенте ЕС, на основании которого разрешён беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины, не должны продлеваться. Срок разрешения истекает 5 июня 2024 года. «В текущем сезоне мы будем производить в Польше примерно 2,3 миллиона тонн сахара — следовательно, возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн мы будем вынуждены сократить производство сахара в следующем году, в случае если импорт сахара с Украины будет и далее возможен?» — задаются вопросом её члены. Более того, они также ссылаются на решение, принятое властями Словакии и Венгрии, которые уже ввели запрет на импорт сахара с Украины. По их мнению, аналогичные меры должны быть приняты и в Польше.

RMF FM подчёркивает, что пока неизвестно, как новое правительство и министр сельского хозяйства Чеслав Секерский отреагируют на призыв ввести эмбарго. На вопрос о стоящих перед ним задачах он ответил следующее: «Украина в экономическом плане находится в ЕС. Квоты отменены, имеет место полная либерализация, процесс зашёл слишком далеко». По его оценкам, из-за того что Украина имеет доступ к рынку ЕС, но одновременно совершенно не соответствует стандартам качества производственного процесса в ЕС, Польша становится неконкурентоспособной страной. У него также нет сомнений в том, что без «долгих переговоров» и аргументов в отношении ЕС и Украины не обойтись. «Открытие рынка ЕС было бы смертельно для многих ферм в Польше. В условиях такой открытости рынка и масштабах сельхозпроизводства на Украине польское сельское хозяйство по сути не выдержит конкуренции», — предупредил министр.

В свою очередь, депутат Кшиштоф Пашик напомнил, что Польша уже много лет выступает одним из крупнейших производителей сахара — есть тысячи польских ферм, целая сеть сахарных заводов и различных кооператоров. «Я не думаю, что эмбарго — это правильный путь решения. Мы занимались этой практикой в течение последних нескольких месяцев при правительстве партии «Право и справедливость», — подчеркнул политик. По его мнению, этим вопросом должны заниматься польские власти как на уровне ЕС, так и в непосредственных контактах с Украиной.

«Пренебрежение привело к тому, что мы и имеем на сегодняшний день. Крайне сложно рассчитывать на доброжелательность партнёра, которого ты обижаешь и обвиняешь во всех неудачах, в том числе собственных», — объяснил Пашик.

«Необходимы хорошие, конструктивные переговоры с украинской стороной. В последнее время в этих отношениях было слишком много плохих эмоций… Мы стоим на стороне Украины и поддерживаем её в защите от России, но одновременно нам стоит любезно подчёркивать, что определённые наши интересы нельзя ставить под угрозу», — резюмировал он.