EurActiv: Киев запретил депутатам Верховной рады ездить в Польшу

На фоне продолжающегося спора по поводу импорта украинского зерна в Европу кабинет министров Украины запретил депутатам Верховной рады ездить в Польшу, что украинские законодатели посчитали «незаконным», пишет EurActiv. Срок действия эмбарго Евросоюза на отдельные украинские сельскохозяйственные и продовольственные товары истекает 15 сентября, однако пострадавшая от чрезмерного импорта Варшава призывает ЕС продлить срок действия ограничений и угрожает в противном случае принять меры в одностороннем порядке.

На фоне продолжающегося спора по поводу импорта украинского зерна кабмин Украины запретил депутатам Верховной рады ездить в Польшу, что украинские законодатели посчитали «незаконным», пишет EurActiv.

Поскольку срок действия эмбарго Евросоюза на отдельные украинские сельскохозяйственные и продовольственные товары истекает 15 сентября, пострадавшая от чрезмерного импорта с Украины Польша призывает продлить срок действия ограничений и угрожает в противном случае принять меры в одностороннем порядке.

Так, например, народного депутата Николая Княжицкого, который должен был участвовать в Экономическом форуме в польском городе Карпач, не выпустили с Украины, сообщает издание. По словам источников издания, Княжицкий не единственный украинский депутат, который был вынужден отменить поездку из-за решения своего правительства. Кроме того, по их данным, в последние дни в Киеве произошло несколько отставок.

Как заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, исключения распространяются на рабочие поездки Парламентской ассамблеи Совета Европы, встречи по линии НАТО и официальные визиты. Дипломат не предоставил чёткого подтверждения или опровержения этих сведений, отмечает автор статьи. Кроме того, посол выразил надежду, что запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европу не будет продлён, поскольку иначе Киеву будет «трудно принять» пролонгацию действующего эмбарго.

Хотя дискуссия в ЕС касается в основном зерна, другой импорт с Украины также ударил по внутреннему производству в Польше, включая неконтролируемый приток дешёвых замороженных фруктов, особенно малины и яблочного сока: Польша — второй по величине в мире их экспортёр.

Польские фермеры не могут конкурировать с Украиной в производстве продуктов питания, поскольку в соседней стране широко используются некоторые запрещённые в ЕС пестициды, что значительно удешевляет производство, подчёркивает EurActiv. По мнению экспертов, перед возможным вступлением Украины в Евросоюз Киеву придётся принять те же правила производства продуктов питания, что и во всём блоке, резюмирует издание.