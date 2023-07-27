Bloomberg: в ЕС обсудят возможность субсидировать поставки зерна с Украины — чтобы Россия не осталась в выигрыше

ЕС необходимо субсидировать поставки украинского зерна по сухопутным маршрутам, заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. В противном случае из-за дороговизны такого вида экспорта сельскохозяйственная продукция Киева утратит свою ценовую привлекательность. В выигрыше же окажется Россия, которая будет продавать свой товар на мировом рынке по более выгодной цене, передаёт Bloomberg слова Войцеховского.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призвал ЕС субсидировать поставки украинского зерна по сухопутным маршрутам, сообщает Bloomberg. Он собирается выступить с соответствующим предложением в Брюсселе. До этого Войцеховский лично встретился с министрами сельского хозяйства Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, чтобы обсудить с ними транзит сельскохозяйственной продукции Украины через их страны.

Ранее эти государства добились продления запрета на продажу украинского зерна до середины сентября, напоминает американское издание. Причиной такого шага послужили жалобы местных фермеров на то разрушительное влияние, которое поставки оказывают на их бизнес. Страны — члены ЕС также хотят расширить запрет на украинские товары, следующие через их территорию транзитом.

Войцеховский заявил о необходимости компенсировать Киеву более высокую стоимость экспорта зерна по сухопутным маршрутам, иначе оно утратит свою ценовую привлекательность. В противном случае Россия окажется в выигрыше и сможет продавать свою продукцию на мировом рынке по более выгодным ценам, пояснил он. После богатого урожая Москва сейчас продаёт рекордные объёмы пшеницы.

Украина вынуждена использовать альтернативные экспортные маршруты по суше и рекам из-за того, что Россия вышла из зерновой сделки, ранее позволявшей Киеву поставлять зерно по морю. Москва также нанесла авиаудары по ключевым элементам украинской портовой инфраструктуры. При этом Польша не собирается импортировать украинское зерно и после прекращения срока действия европейского запрета. Варшава призвала Брюссель продлить ограничения до конца года.