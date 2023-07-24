Welt: не просто «угрожающие жесты» — вывоз зерна с Украины за неделю упал на 35% после выхода России из соглашения

Без российского согласия украинский экспорт зерна невозможен, предупреждает австрийский эксперт по безопасности. После выхода России из Черноморской зерновой инициативы и военных учений в Чёрном море количество кораблей, заходящих в украинские порты, сократилось на 35%. В эфире Welt эксперт констатирует, что расширение конфликта на морское пространство будет иметь последствия для Глобального Юга и прежде всего Африки.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt TV: Эксперт по России доктор Михаэль Цинканелль подключается к нам. Он является директором Австрийского института Европы и политики безопасности. Господин Цинканелль, приветствую вас.

МИХАЭЛЬ ЦИНКАНЕЛЛЬ, эксперт по России: Доброе утро, господин Зимон.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt TV: В настоящее время Китай оказывает давление на Москву в Совете Безопасности в Нью-Йорке, чтобы возобновить так называемую Зерновую сделку. Наблюдаются ли проблемы в партнёрстве, которое ранее считалось стабильным?

МИХАЭЛЬ ЦИНКАНЕЛЛЬ, эксперт по России: Я думаю, нам придётся подождать ещё несколько недель и дней, прежде чем мы сможем корректно интерпретировать происходящее, особенно действия со стороны Китая. Что несомненно, так это то, что украинский экспорт также очень активно шёл в Китай. Китай, Испания, Турция были странами, получившими больше всего зёрна с Украины. Но очень большие, значительные объёмы зерна поставлялись и в страны Глобального Юга. Как вы уже слышали, несколько миллионов человек находятся под угрозой голода из-за роста цен, а также из-за нехватки продовольствия и нехватки поставок.



АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt TV: Российский флот, мы только что видели кадры, в настоящее время отрабатывает обстрел вражеских кораблей в Чёрном море, к которым теперь причисляются и торговые суда. Как вы думаете, насколько серьёзно следует воспринимать эти угрожающие жесты?

МИХАЭЛЬ ЦИНКАНЕЛЛЬ, эксперт по России: Конечно, проведение этих учений с участием как авиации, так и кораблей ВМФ очень символично. Понятно, что этим посылаются очень чёткие сигналы. С другой стороны, надо отметить, что эта политика сдерживание в какой-то степени уже создаёт факты, на 35%, как мы увидели незадолго до этого, на 35% меньше судов забрали зерновые грузы из Черноморского региона Украины по сравнению с предыдущей неделей. Это означает, что у нас есть международные суда, международные судоходные компании, которые опасаются, что они как-то попадут в беду, что они застрянут. В худшем случае, конечно, они каким-то образом могут попасть прямо на линию огня. В некотором смысле это означает, что эти «угрожающие жесты» уже дают свои первые результаты.



АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt TV: Я хотел бы остановиться на этом более подробно, потому что Украина, с другой стороны, теперь так же рассматривает российские корабли как враждебные. Может ли это оказать на торговлю в Чёрном море в целом? Страховые компании, скорее всего, зорко следят за этим развитием событий, и это также наносит ущерб России, не так ли?

МИХАЭЛЬ ЦИНКАНЕЛЛЬ, эксперт по России: Разумеется, Россия тоже экспортирует через Чёрное море зерно, но прежде всего удобрения. И тут, конечно, возникает вопрос, имеет ли Украина возможность применять те или иные меры против российских кораблей, ведь Россия контролирует бо́льшую часть Чёрного моря, cмогла бы она это сделать? Сложившаяся ситуация, однако ясно демонстрирует, что Чёрное море ещё больше чем прежде становится зоной, где идут военные действия. И конечно, это перекрывает стратегические торговые пути к Турции на юг, а оттуда на весь мир. И это, безусловно, приводит к определённым негативным последствиям для стабильности отдельных государств, особенно на Глобальном Юге и прежде всего на африканском континенте, где последствия российско-украинского вооружённого конфликта имеют глобальное воздействие.



АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt TV: Это говорит эксперт по России, доктор Михаэль Цинканелль, большое спасибо за этот анализ.

МИХАЭЛЬ ЦИНКАНЕЛЛЬ, эксперт по России: Всегда рад.



Дата выхода в эфир 22 июля 2023 года.