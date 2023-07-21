Bloomberg: обмен угрозами между Москвой и Киевом разогревает Черноморье

Заявления украинских властей, которые пообещали считать все корабли, направляющиеся в российские черноморские порты, военными целями в ответ на аналогичное предупреждение России, обострили обстановку в Чёрном море, повысив риски для судоходства, констатирует Bloomberg. Вместе с тем, насколько реальны угрозы обеих сторон — и не являются ли они чистой риторикой — пока не вполне понятно, пишет сайт агентства.

Украина заявила, что будет считать все корабли, направляющиеся в российские порты, военными целями, дав таким образом зеркальный ответ на угрозы Москвы — и дополнительно повысив потенциальную опасность конфликта между странами для мировых рынков продовольствия, сообщает Bloomberg.



Как напоминает агентство, Россия, которая на этой неделе приняла решение о выходе из зерновой сделки, позволявшей Украине экспортировать часть своих урожаев по Чёрному морю, накануне нанесла удар по украинским зерновым хранилищам, а также предупредила, что все суда, идущие в украинские порты, будут считаться перевозчиками грузов военного назначения. В итоге в среду цены на пшеницу резко подскочили — а затем, уже после аналогичного предупреждения Киева, выросли вновь. Впрочем, с тех пор они успели вернуться к прошлым значениям, отмечает корреспондент Bloomberg.



Тем не менее, растущие угрозы для важнейших черноморских торговых путей увеличивают риски переполоха на мировых рынках самых разных товаров, начиная с нефти и важнейшей сельскохозяйственной продукции и заканчивая удобрениями, констатирует журналист агентства. Как подчёркивает автор, Украина в прошлом уже наносила удары по российским кораблям в Чёрном море.



На черноморском побережье располагается Новороссийск — ключевой порт экспорта удобрений, зерновых и угля, в котором также располагается крупный нефтяной терминал, пропускающий более полумиллиона баррелей нефти в сутки, говорится в материале Bloomberg. Впрочем, нефтяные цены на обмен угрозами между Москвой и Киевом практически не отреагировали, что позволяет преподолжить, что на рынке чёрного золота к перспективе каких-либо перебоев с поставками относятся скептически, пишет агентство.



Тогда как Россия обладает на севере Черноморья и в Азовском море существенным оборонным потенциалом, насколько реалистичны заявления Киева, пока не вполне ясно: даже самые дальнобойные ракеты в его распоряжении — британские Storm Shadow — не смогут достичь ни Новороссийска, ни его окрестностей. Флота у Украины по сущесттву нет, а надводные дроны, которые она периодически применяет для ударов по российским коряблям, редко достигают своих целей, как правило уничтожаясь пушечным огнём, пишет Bloomberg.



По мнению западных экспертов, украинцы потенциально могут создать определённые проблемы для российского судоходства, но в действительности вопрос в том, не является ли грозная риторика обеих сторон попыткой словами добиться восстановления зерновой сделки на выгодных для себя условиях, говорится в материале агентства. В свою очередь, Россия, по предположениям аналитиков, может пытаться ударами по украинским портам и зерновым хранилищам в сочетании с угрозами создать «фактическую блокаду», не прибегая при этом к реальному уничтожению судов, отмечается в статье.