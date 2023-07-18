CNA: «усилилась неопределённость» — выход Москвы из зерновой сделки спровоцировал рост цен на основные культуры

После того, как Россия объявила о прекращении действия зерновой сделки, резко пошли в рост цены на пшеницу и другие сельскохозяйственные культуры, передаёт CNA. По информации канала, эксперты предупреждают, что такой шаг серьёзно ухудшит мировую продовольственную безопасность. Вместе с тем, по мнению специалистов, беднейшим странам теперь придётся нарастить импорт российской пшеницы.

В результате выхода России из сделки о поставках зерновых по Чёрному морю — а на такой шаг страна пошла всего через несколько часов после того, как возложила ответственность на Украину за удар по Крымскому мосту, — фьючерсы на пшеницу подскочили на 6%. Параллельно наблюдается рост цен на кукурузу и соевые бобы.

Зерновая сделка была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года дабы смягчить последствия мирового продовольственного кризиса. В рамках соглашения, благодаря которому Украина получила возможность безопасно поставлять зерно по Чёрному морю, из украинских портов успели отправиться более тысячи судов, которые перевезли почти 33 миллиона тонн зерновых и другой сельскохозяйственной продукции.



До начала российской спецоперации на Украине на Киев и Москву вместе взятых приходилась почти четверть всего мирового объёма экспортных поставок зерновых.



Зерновая сделка сыграла важнейшую роль в обеспечении поставок продуктов питания в рамках Всемирной продовольственной программы ООН в беднейшие страны, включая Афганистан, Эфиопию, Сомали, Судан и Йемен.



Россия заявляет, что вернётся в сделку, если будут выполнены её требования. Между тем, эксперты полагают, что отказ Москвы от соглашения резко усилил неопределённость в плане мировых поставок продовольствия.



КАРЛОС МЕРА, глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции, Rabobank: Россия — крупнейший экспортёр пшеницы в мире, на неё приходится более 20% мирового экспорта этой культуры. Это значит, что те страны, которые, вероятно, потеряют возможность закупать украинскую продукцию, станут более зависимыми от российского экспорта.



При этом украинская пшеница обычно идёт в беднейшие страны, включая государства Северной и Субсахарской Африки, а также Ближнего Востока. Так что этим странам действительно придётся закупать больше пшеницы у России — но и по более высоким ценам.



Мы уже увидели реакцию со стороны рынка между пятницей и сегодняшним днём — цены на пшеницу выросли на 10 процентов. Затронула ситуация и цены на кукурузу — они поднялись на 5-6%. В итоге цены будут расти, а это будет означать, что продовольственная безопасность будет ухудшаться, причём в такой период, когда, как известно, многие страны, а в особенности — плохо развитые, сталкиваются с трудностями в плане выплаты госдолга. Поэтому мы ожидаем, что продовольственная безопасность станет в будущем ещё более острой проблемой.



Дата выхода в эфир 17 июля.