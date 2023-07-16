La Tribune: непродление зерновой сделки грозит миру ростом цен и продовольственным кризисом

Судьба зерновой сделки, позволявшей вывозить зерно из украинских портов, находится под угрозой, поскольку Владимир Путин считает её цель нереализованной, пишет La Tribune. Об этом российский лидер, в частности, заявил в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Как отмечает издание, отсутствие украинского зерна на рынке может привести к резкому росту цен на продовольствие в мире и спровоцировать кризис в бедных странах.

В субботу 15 июля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой заявил, что главная цель зерновой сделки не реализована, сообщает La Tribune. Как напоминает издание, это соглашение позволило в прошлом году вывезти почти 33 млн тонн зерна из украинских портов, несмотря на конфликт. Тем не менее после двух продлений дальнейшая судьба соглашения, срок действия которого истекает 17 июля этого года, оказалась в тупике.

Президент России, в частности, подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована, говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заверил, что Владимир Путин согласен продлить соглашение, однако Кремль опроверг договорённость с Эрдоганом, отметив, что ни одно из российских требований не было учтено в ходе переговоров о продлении соглашения.

Как поясняет газета, украинская сельхозпродукция считается необходимой для предотвращения резкого роста цен на продовольствие на мировом рынке. Последний, в свою очередь, может спровоцировать продовольственный кризис в наиболее уязвимых странах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, со своей стороны, заверил, что хочет убедить российского президента, пожаловавшегося на невозможность поставлять в Бразилию удобрения, продлить соглашение. Глава ООН заверяет, что хотел бы снять барьеры для российского экспорта путём «устранения препятствий для финансовых операций Россельхозбанка».