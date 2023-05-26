HDN: помогла избежать продовольственного кризиса и голода – в Турции оценили эффективность Зерновой сделки

Зерновая сделка играет важнейшую проль в удовлетворении потребностей бедных стран в продовольствии, заявили в Турции. По данным Hürriyet Daily News, с августа 2022 года по зерновому коридору через Чёрное мре было перевезено более 30 млн тонн зерна. 17 мая этого года довогоренности о продлении поставок зерна ещё на два месяца.

Благодаря Зерновой сделке с августа 2022 года на международный рынок попало 30,3 млн тонн зерновых, пишет Hürriyet Daily News. По словам высокопоставленного представителя Министерства торговли Турции Юсуфа Каракаша, такой объём зерна равен 16,8 млрд булок хлеба.

В 2022 году Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН об экспорте своего зерна, удобрений и других продуктов питания на мировые рынки через Чёрное море. Целью соглашения было «предотвратить нарастание продовольственного кризиса в мире, поскольку и Россия, и Украина являются двумя крупнейшими поставщиками зерна в мире», — сообщает турецкое издание.

«Если бы эта [сделка] не вступила в силу, то в некоторых регионах мог бы возникнуть серьёзный продовольственный кризис и голод», — подчеркнул чиновник турецкого Министерства торговли. Ссылаясь на Каракаша, Hürriyet Daily News утверждает, что Зерновая сделка «играет важнейшую роль в удовлетворении потребностей бедных стран в продовольствии».

Как сообщает издание, для вывоза такого объёма зерна потребовалось 953 корабля. Основная часть из перевезённого продовольствия приходится на кукурузу — 50%. Ещё 27% составляет пшеница, и 6% приходится на жом подсолнечника. По словам Юсуфа Каракаша, бо́льшая часть поставок направлялась в Китай, его доля в общих объёмах 23%, в то время как Испания и Турция занимают 2-е и 3-е места с 18% и почти 12% соответственно.

Кроме транзита, Турция организовала также эвакуацию застрявших в регионе кораблей и грузовиков. Из зоны конфликта Турции удалось эвакуировать 411 турецких грузовиков и более 40 кораблей из 53 находившихся в регионе. Возвращение оставшихся судов всё ещё прорабатывается. «Мы составили необходимые планы для возвращения оставшихся кораблей в [Турцию]», — цитирует Hürriyet Daily News чиновника минторга Турции.

Как сообщает издание, действие Зерновой сделки было продлено в самый последний момент, 17 мая. Срок продления составит всего два месяца.