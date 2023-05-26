HDN: помогла избежать продовольственного кризиса и голода – в Турции оценили эффективность Зерновой сделки
Благодаря Зерновой сделке с августа 2022 года на международный рынок попало 30,3 млн тонн зерновых, пишет Hürriyet Daily News. По словам высокопоставленного представителя Министерства торговли Турции Юсуфа Каракаша, такой объём зерна равен 16,8 млрд булок хлеба.
В 2022 году Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН об экспорте своего зерна, удобрений и других продуктов питания на мировые рынки через Чёрное море. Целью соглашения было «предотвратить нарастание продовольственного кризиса в мире, поскольку и Россия, и Украина являются двумя крупнейшими поставщиками зерна в мире», — сообщает турецкое издание.
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