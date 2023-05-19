Fria Tider: жители Швеции сомневаются в продовольственной обеспеченности своей страны в будущем

11:15
«Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне
Красноярский «Енисей» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
11:14
Треть ищущих обучающие курсы россиян интересует направление ИТ
По данным сервиса Skillbox, в период майских праздников среди тех, кто искал обучающие курсы, 36% интересовались направлением «Программирование».
11:13
Глава Росаккредитации Скрыпник рассказал об опции для проверки качества товара на маркетплейсах
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал о пользе «проекта зелёной галочки» для посетителей маркетплейсов. Данный знак на странице с карточкой товара свидетельствует о наличии сертификата качества.
11:13
Почти половина объёма экспорта Удмуртии приходится на страны Центральной Азии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе заседания Совета глав субъектов под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова заявил, что в целом доля стран Центральной Азии в общем объёме экспорта Удмуртии достигла 49%.
11:12
Кинолог Голубев посоветовал не гладить собаку, когда она испытывает страх перед грозой
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать в том случае, если собака боится грозы.
11:12
Постпред в ОИС Абдулатипов высказался о перспективах развития отношений России и мусульманских стран
Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов рассказал о перспективах развития отношений России с мусульманскими государствами.
11:11
Петербург принял более 8 млн иностранных туристов по итогам 2022 года
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что турпоток в городе увеличился, в том числе и за счёт гостей из зарубежья.
11:09
Киберэксперт Седов: сократить число мошеннических звонков поможет второй телефон
Специалист по информационной безопасности Олег Седов посоветовал обзавестись двумя телефонными номерами, чтобы минимизировать риски мошеннических звонков.
11:09
Дерматолог Антонова посоветовала не удалять родинки самостоятельно
Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.
11:09
Эндокринолог Прокопенко предупредила о риске развития диабета из-за позднего ужина
Врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко предупредила о риске развития диабета из-за слишком позднего и обильного ужина. Однако, по её словам, пропускать ужин тоже неправильно.
11:08
Полковник полиции Хранцевич напомнил водителям о штрафах за неправильную тонировку
Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Сергей Хранцевич в эфире радиостанции «Комсомольская правда» напомнил автомобилистам, что за неправильную тонировку стёкол могут оштрафовать.
11:08
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС сократил на 55% экспорт и на 60% импорт в Россию
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на саммите G7 заявила, что Европейский союз в рамках своей санкционной политики сократил на 55% экспорт и на 60% импорт в Россию.
11:08
Иммунолог Болибок: фрукты и ягоды могут вызывать перекрёстную аллергию
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые могут вызывать перекрёстную аллергию при поллинозе.
11:07
Юрист Петрикова предупредила о последствиях за неуплату налога со сдачи внаём загородного дома
Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова предупредила владельцев загородной недвижимости, что за неуплату налога со сдачи дома внаём владелец несёт юридическую ответственность.
11:06
Фальков: программы магистратуры в новой системе образования будут не во всех вузах
Программы магистратуры в новой системе высшего образования будут реализовываться не во всех российских вузах.
11:01
Голикова заявила, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами.
10:56
Голикова анонсировала создание в России реестра нуждающихся граждан
Российский вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала создание в России реестра нуждающихся граждан.
10:55
В МИД Китая заявили, что визит Мишустина придаст импульс восстановлению мировой экономики
Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР придаст импульс восстановлению мировой экономики, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
10:52
Синоптик Цыганков спрогнозировал небольшое похолодание в Москве в выходные
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.
10:48
Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что российская сторона рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз.
10:48
Бубнов считает, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
10:40
МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева
Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
10:37
ТАСС: Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц
Российский фигурист Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц.
10:34
Юрист Ярмуш: деятельность иноагентов разрушает устои в России
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами.
10:27
Футболист «Спартака» Литвинов заявил, что вместо отпуска на Мальдивах выбрал отдых в деревне
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, где предпочитает отдыхать в деревне во время отпуска.
10:24
В Грузии выдали разрешение на полёты российской авиакомпании Red Wings
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полёты российской авиакомпании Red Wings с июня.
10:20
Американист Рогулёв высказался об идее сенаторов-республиканцев вывести США из ДСНВ
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT внесённый на рассмотрение в конгресс группой сенаторов-республиканцев законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
10:18
Минэкономразвития: безвизовые групповые поездки из Ирана в Россию могут запустить летом
Безвизовые поездки в Россию групп из Ирана могут быть запущены летом.
10:15
Комментатор Орлов считает, что из Мостового не получится хороший тренер
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении бывшего футболиста сборной России Александра Мостового пойти на тренерские курсы.
10:15
Объём торговли России и Китая в январе — марте вырос до $51,9 млрд
Правительство России подготовило доклад, в котором говорится, что двусторонний товарооборот России и Китая в январе — марте нынешнего года увеличился до $51,9 млрд.
10:06
Мишустин посетит Китай 23—24 мая
Председатель правительства России Михаил Мишустин 23—24 мая посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
10:02
Польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны
Польское оппозиционное политическое объединение «Гражданская коалиция» (ГК) готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку, заявил генеральный секретарь ГК Марчин Кервиньский телекомпании «Польсат».
10:02
Правительство: около 10 тысяч квартир для льготной аренды построят на Дальнем Востоке
Порядка 10 тыс. квартир для специалистов будет построено в рамках проекта по созданию доступного арендного жилья на Дальнем Востоке.
09:54
ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО.
09:51
Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи
В ВТБ заявили, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.
09:48
Президент Таджикистана Рахмон: Душанбе выступает за активизацию сотрудничества в регионе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Китай — Центральная Азия заявил, что Душанбе выступает за активизацию и продвижение экономического сотрудничества в регионе.
09:47
Овечкину подарили автомобиль на церемонии закрытия сезона КХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что был приятно удивлён подаренным автомобилем на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
09:41
Мэр Донецка заявил о ранении мирной жительницы в результате обстрела города боевиками ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о ранении мирной жительницы в результате обстрела города украинскими боевиками.
09:33
Глава МИД Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию в регионе.
09:32
Футболисты «Вест Хэма» подрались с болельщиками АЗ после матча Лиги конференций
Болельщики нидерландского АЗ напали на фанатов английского «Вест Хэма» после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций.
09:24
Токаев: Казахстан не приемлет превращения Центральной Азии в арену геополитической борьбы
Казахстан не приемлет превращения Центрально-Азиатского региона в арену геополитического противостояния.
09:21
Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу сейвов в одном матче плей-офф НХЛ
Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:19
Британия решила ввести очередные антироссийские санкции
Великобритания вводит санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.
09:18
Постпред Британии в ООН Вудворд: Лондон много лет применял снаряды с обеднённым ураном
Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обеднённым ураном, заявила в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд.
09:14
Первый за четыре года прямой рейс в Грузию вылетел из Внукова
Самолёт российской авиакомпании «Азимут» вылетел из аэропорта Внуково в Грузию.
09:11
63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:09
РБК: российские банки попросили о доступе к реестру вручённых повесток
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минобороны России и российский Центробанк запрос о предоставлении доступа к реестру вручённых повесток.
09:08
Гладков: пострадавший при обстреле села в Белгородской области находится в реанимации
Пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Берёзово Белгородской области мирный житель находится в реанимации в больнице Белгорода.
09:01
Власти Харьковской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры повреждён в городе Волчанске Харьковской области.
09:00
Один человек пострадал при обстреле Энергодара боевиками ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что один человек пострадал при обстреле Энергодара украинскими террористами.