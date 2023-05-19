Fria Tider: жители Швеции сомневаются в продовольственной обеспеченности своей страны в будущем

Каждый второй житель Швеции сомневается в том, что его страна в будущем сможет обеспечить всё своё население продовольствием, сообщает Fria Tider со ссылкой на свежий опрос общественного мнения. Кроме того, шведы зачастую предпочитают покупать более дешёвые импортные продукты.

Международные конфликты и экономическая неопределённость выдвинули на первый план дискуссию о самообеспечении Швеции продуктами питания. Согласно новому опросу общественного мнения, проведённого компанией Sifo, каждый второй швед (50%) выразил неуверенность в том, что производители продуктов питания смогут обеспечить продовольствием всё население в будущем, пишет Fria Tider.

Опрос также показывает, что трое из десяти опрошенных (29%) сильно обеспокоены возможной нехваткой продовольствия в будущем. Недавно в шведской компании — производителе молочной продукции Skånemejerier отметили, что потребление молока и молочных продуктов сокращается, а многие покупатели предпочитают более дешёвые импортные альтернативы.

Почти четверо из пяти респондентов (78%) убеждены, что именно шведское государство несёт наибольшую ответственность за будущее продовольственное снабжение Швеции. Почти каждый десятый швед (8%) также считает, что ответственность за собственное обеспечение продуктами питания лежит на каждом отдельном человеке, резюмирует Fria Tider.