SwebbTV: «безумная идеология» климатических глобалистов ведёт войну с европейскими фермерами

Против европейских фермеров идет «война», целью которой является тотальный контроль над жителями Евросоюза и навязывание им употребления насекомых в пищу, сообщает SwebbTV. Об этом заявляет депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакусич, который убеждён, что, прикрываясь «климатическим кризисом», власть имущие хотят сами питаться обычными органическими продуктами, такими как мясо.

Ранее депутат от Нидерландов Роб Роос выступил в Европарламенте с предупреждением о попытках глобалистов подчинить себе земельное и сельское хозяйство Европы. Такого же мнения придерживается его хорватский коллега Мислав Колакусич, который выступает с аналогичными заявлениями в Европарламенте. Политики во многом говорили о нападках со стороны властей на голландских фермеров, о чём почти не упоминалось в основных средствах массовой информации на Западе, отмечает SwebbTV.

Тем не менее Нидерланды — лишь одна из пострадавших стран. Помимо неё от такой же проблемы страдают Канада, Германия, Дания и Швеция. По словам Колакусича, роль фермеров в политике так называемого зелёного перехода предельно проста — они должны будут исчезнуть, поскольку они «стоят на пути» новой безумной идеологии тотального контроля над населением Евросоюза, которое в ближайшем будущем сможет питаться только искусственной пищей вместе с привозными насекомыми. Политик убеждён, что только у богатых людей будет возможность покупать и питаться нормальными органическими продуктами.