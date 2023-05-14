SwebbTV: «безумная идеология» климатических глобалистов ведёт войну с европейскими фермерами

Против европейских фермеров идет «война», целью которой является тотальный контроль над жителями Евросоюза и навязывание им употребления насекомых в пищу, сообщает SwebbTV. Об этом заявляет депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакусич, который убеждён, что, прикрываясь «климатическим кризисом», власть имущие хотят сами питаться обычными органическими продуктами, такими как мясо.
Ранее депутат от Нидерландов Роб Роос выступил в Европарламенте с предупреждением о попытках глобалистов подчинить себе земельное и сельское хозяйство Европы. Такого же мнения придерживается его хорватский коллега Мислав Колакусич, который выступает с аналогичными заявлениями в Европарламенте. Политики во многом говорили о нападках со стороны властей на голландских фермеров, о чём почти не упоминалось в основных средствах массовой информации на Западе, отмечает SwebbTV.
Тем не менее Нидерланды — лишь одна из пострадавших стран. Помимо неё от такой же проблемы страдают Канада, Германия, Дания и Швеция. По словам Колакусича, роль фермеров в политике так называемого зелёного перехода предельно проста — они должны будут исчезнуть, поскольку они «стоят на пути» новой безумной идеологии тотального контроля над населением Евросоюза, которое в ближайшем будущем сможет питаться только искусственной пищей вместе с привозными насекомыми. Политик убеждён, что только у богатых людей будет возможность покупать и питаться нормальными органическими продуктами.
По мнению хорвата, против европейских фермеров идёт война, которая началась в Нидерландах. Колакусич пояснил, что через правовые нормы власти пытаются отобрать у фермеров их землю и отдать под строительство, потому что земледельцы якобы «опасны для страны и населения». Политик заявил, что против производителей продуктов питания Евросоюза, как это происходит в Нидерландах, ведётся законодательная война с целью заставить граждан в ближайшее время начать употреблять в пищу насекомых и искусственное мясо, выращенное в лабораториях. Колакусич призвал людей, которые хотят «жить нормально», сопротивляться такой политике, указывает автор статьи.
Голландский философ-правовед Эва Влаардингербрук ранее говорила, что война правительства Нидерландов против фермеров связана вовсе не с «выбросами», а с присвоением земель, которые нужны властям для строительства жилья для иммигрантов и для контроля над поставками продуктов питания. По её мнению, фермеры стоят у них на пути, и именно поэтому на них так яростно нападают, а Нидерланды стали страной-полигоном повестки 2030 года, которая продвигает тему выращивания и употребления насекомых в пищу.
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