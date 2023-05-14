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SwebbTV: «безумная идеология» климатических глобалистов ведёт войну с европейскими фермерами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Против европейских фермеров идет «война», целью которой является тотальный контроль над жителями Евросоюза и навязывание им употребления насекомых в пищу, сообщает SwebbTV. Об этом заявляет депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакусич, который убеждён, что, прикрываясь «климатическим кризисом», власть имущие хотят сами питаться обычными органическими продуктами, такими как мясо.
SwebbTV: «безумная идеология» климатических глобалистов ведёт войну с европейскими фермерами
AP
Ранее депутат от Нидерландов Роб Роос выступил в Европарламенте с предупреждением о попытках глобалистов подчинить себе земельное и сельское хозяйство Европы. Такого же мнения придерживается его хорватский коллега Мислав Колакусич, который выступает с аналогичными заявлениями в Европарламенте. Политики во многом говорили о нападках со стороны властей на голландских фермеров, о чём почти не упоминалось в основных средствах массовой информации на Западе, отмечает SwebbTV.
 
Тем не менее Нидерланды — лишь одна из пострадавших стран. Помимо неё от такой же проблемы страдают Канада, Германия, Дания и Швеция. По словам Колакусича, роль фермеров в политике так называемого зелёного перехода предельно проста — они должны будут исчезнуть, поскольку они «стоят на пути» новой безумной идеологии тотального контроля над населением Евросоюза, которое в ближайшем будущем сможет питаться только искусственной пищей вместе с привозными насекомыми. Политик убеждён, что только у богатых людей будет возможность покупать и питаться нормальными органическими продуктами.
 
По мнению хорвата, против европейских фермеров идёт война, которая началась в Нидерландах. Колакусич пояснил, что через правовые нормы власти пытаются отобрать у фермеров их землю и отдать под строительство, потому что земледельцы якобы «опасны для страны и населения». Политик заявил, что против производителей продуктов питания Евросоюза, как это происходит в Нидерландах, ведётся законодательная война с целью заставить граждан в ближайшее время начать употреблять в пищу насекомых и искусственное мясо, выращенное в лабораториях. Колакусич призвал людей, которые хотят «жить нормально», сопротивляться такой политике, указывает автор статьи.
 
Голландский философ-правовед Эва Влаардингербрук ранее говорила, что война правительства Нидерландов против фермеров связана вовсе не с «выбросами», а с присвоением земель, которые нужны властям для строительства жилья для иммигрантов и для контроля над поставками продуктов питания. По её мнению, фермеры стоят у них на пути, и именно поэтому на них так яростно нападают, а Нидерланды стали страной-полигоном повестки 2030 года, которая продвигает тему выращивания и употребления насекомых в пищу.
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SwebbTV Швеция Европа
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