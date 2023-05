Guardian: тревожная тенденция — эксперты предупреждают об опасности фитопатогенных грибов для мировых запасов продовольствия

Различные фитопатогенные грибы являются крупнейшей угрозой для сельскохозяйственных культур и способны уничтожить значительную часть урожая, пишет The Guardian. А на фоне усугубляющегося климатического кризиса и повышения температуры на нашей планете грибковые заболевания способны привести к «глобальной катастрофе», если не предпринять более активных усилий для борьбы с ними, предупреждают эксперты.

«Атаки грибов» создают угрозу для глобальных запасов продовольствия, сообщает The Guardian. По словам экспертов, изменения климата ещё больше усугубляют ущерб, причиняемый распространением патогенных грибов, которые уничтожают урожай. Они предупреждают, что если не принять активных мер для борьбы против грибковых инфекций, это способно даже привести к «глобальной катастрофе», отмечается в статье.



Различные фитопатогенные грибы являются крупнейшей угрозой для самых важных сельскохозяйственных культур в мире. А учитывая, что в последние годы они начали распространяться всё быстрее и начинают активно захватывать всё новые территории, это всерьёз угрожает запасу продовольствия на нашей планете в ближайшем будущем, полагают учёные.



Этому способствует тот факт, что споры грибов очень устойчивы к воздействию окружающей среды, поясняется в статье. При этом они легко переносятся ветром и способны преодолевать большие расстояния, а также очень быстро поразить большое количество посевных площадей.



Кроме того, патогенные грибы очень легко адаптируются, что также помогает им быстро выработать устойчивость к обычным фунгицидам (химическим веществам, чаще всего применяемым для борьбы с грибковыми болезнями растений). И как опасаются исследователи, негативное воздействие грибковых заболеваний на урожаи вскоре будет ощущаться ещё сильнее: климатический кризис приводит к повышению температуры на всей планете, в результате чего споры грибов распространяются всё дальше на северные территории.



По оценкам экспертов, с 1990-х годов грибковые патогены неуклонно распространяются в более северные широты со скоростью около 7 км в год. В результате, например, грибковое заражение пшеницы «стеблевой ржавчиной», обычно встречающееся в тропических широтах, уже было зарегистрировано на территории Англии и Ирландии, сообщается в статье.



Внимание общественности к этой проблеме удалось недавно привлечь благодаря популярному телешоу «Последние из нас», в котором грибы по сценарию поражают человеческий мозг. «Хотя эта сюжетная линия относится к научной фантастике, мы предупреждаем,что из-за быстрого распространения грибковых инфекций во всём мире мы действительно можем оказаться свидетелями глобальной катастрофы в области здравоохранения», — заявила профессор Сара Гурр из Эксетерского университета в Великобритании.



Непосредственной угрозой для человечества здесь могут оказаться не «зомби», а глобальный голод, также подчеркнула она. По мнению учёных, более высокие температуры на нашей планете также способствуют появлению всё новых вариантов грибковых патогенов, которые из-за участившихся природных катаклизмов и сильных бурь могут распространяться всё дальше.



Исследователи говорят, что грибы невероятно устойчивы и способны сохранять жизнеспособность в почве до 40 лет, а их споры, переносимые по воздуху, могут путешествовать между континентами. «Вы можете наблюдать, как происходящие в Америке торнадо подхватывают споры грибов и переносят их на дальние дистанции», — рассказала Гурр.



«Поскольку население нашей планеты, согласно прогнозам, будет расти, человечество столкнётся с беспрецедентными проблемами при производстве продуктов питания. Мы уже сейчас наблюдаем массовые потери урожая из-за грибковых инфекций, в результате чего ежегодно миллионы людей могут умереть от голода. И эта тревожная тенденция может только ухудшиться на фоне глобального потепления», — предупредила профессор Ева Штукенброк из Кильского университета в Германии.



В статье экспертов, которая была опубликована в научном журнале Nature, сообщается о том, что производители во всём мире уже теряют от 10% до 23% своего урожая из-за различных грибковых заболеваний. А если взять статистику по пяти наиболее важным мировым сельскохозяйственным культурам — рису, пшенице, кукурузе, соевым бобам и картофелю, — то фитопатогенные грибы ежегодно приводят к потере такого количества этой продукции, которая могла бы прокормить сотни миллионов человек.



При этом грибы попали в первую шестёрку в перечне вредителей и патогенов с наибольшим негативным воздействием, отмечается в статье. Также существует риск того, что глобальное потепление повысит устойчивость грибов к жаре — а это повышает вероятность того, что они начнут заражать не только растения, но и теплокровных животных и людей, пишет The Guardian.



Для борьбы с грибковыми инфекциями во всём мире широко используются фунгициды. Однако патогенные грибы хорошо приспособлены и способны быстро развивать устойчивость к методам, нацеленным только на какой-то один клеточный процесс. Поэтому существующих на данный момент фунгицидов и традиционных методов селекции, направленных на выведение устойчивых к грибковым болезням растений, уже недостаточно для того, чтобы эффективно бороться с этой опасностью, предупреждают эксперты.



По их мнению, одним из вариантов для решения этой проблемы может стать посадка смеси семян, несущих ряд генов, устойчивых к грибковым инфекциям, а не монокультур одного штамма. В 2022 году именно таким способом было выращено около четверти всего урожая пшеницы в Дании, поясняется в статье.



Кроме того, исследователи продолжают разрабатывать новые пестициды. В частности, группа учёных из Университета Эксетера недавно обнаружила соединения, которые могут помочь создать химические вещества, воздействующие сразу на несколько биологических процессов, что должно помешать грибковым культурам развивать устойчивость. Эта методика уже доказала свою эффективность против грибков, поражающих пшеницу, рис, кукурузу и бананы, сообщает The Guardian.

Как считают учёные, необходимо также активнее внедрять новые технологии с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов, что должно помочь быстрее обнаруживать вспышки грибковых заболеваний среди растений и брать их под контроль как можно раньше. Однако для всего этого, по их словам, необходимо значительно увеличить финансирование исследовательских программ.



Для сравнения, за период с 2020 по 2022 год британский Совет по исследованиям и инновациям выделил около £550 млн на исследования, касающиеся борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В то время как на исследования патогенных грибов за тот же период было предоставлено всего лишь около £24 млн, отмечается в статье.



Это свидетельствует о том, что данная область исследований страдает от серьёзного недофинансирования по сравнению с любыми медицинскими научными проектами, подчеркнула Гурр. «Но если у нас не будет достаточного количества еды, то недоедание убьёт нас гораздо раньше, чем мы рискуем столкнуться с чем-то вроде COVID-19», — заключила она.