France 2: к 2030 году урожай фруктов во Франции может сократиться вдвое

В скором времени французские фермеры могут потерять до половины урожая плодовых культур в результате изменения климата, передаёт France 2. Эксперты советуют компенсировать негативные последствия аномальной жары, заморозков и нехватки воды с помощью разнообразия выращиваемых культур, включая более устойчивые к высоким температурам.

Яблоки, груши, персики и многие другие фрукты оказались под угрозой исчезновения из-за изменений климата. В скором времени разведение всех этих фруктов может оказаться слишком рискованным делом на половине нынешних территорий из-за аномальной жары, заморозков и отсутствия дождей.

Пьер Пракс выращивает абрикосы в департаменте Восточные Пиренеи. Для этого ему необходимо всё больше воды. Сегодня он устанавливает систему капельного полива на новом участке.

ПЬЕР ПРАКС, производитель абрикосов в Риверсальте (департамент Восточные Пиренеи): Без воды абрикосовые деревья растут очень плохо, так что будет невыгодно. Объём урожая сократится минимум в пять раз.

Пьер Пракс не хочет терять оптимизма, пусть даже с каждым город его урожай становится всё более ненадёжным. Он беспокоится о будущих летних сезонах.

ПЬЕР ПРАКС: Мы боимся, что больше не останется воды, что пересохнут грунтовые воды, что мы больше не сможем поливать — либо из-за нехватки воды, либо из-за слишком жёстких ограничений — и потеряем деревья. Потеряем одновременно урожай и деревья, которые не переживут нехватки воды.

Некоторые производители пробуют новые сорта, другие вообще выводят новые культуры, которые подходят для более жаркого летнего климата: миндальные деревья на юго-западе, гранаты и хурму на юго-востоке, а к северу — грецкие и лесные орехи.

Через 30 лет ландшафт во Франции может сильно измениться. Именно этот вопрос изучает комитет в страховой компании, которая консультирует сельхозпроизводителей.

ВЕНСАН МАРШАЛЬ, инженер-агроном в консалтинговой компании AXA Climate: Али, мне нужны выводы по изменению урожайности…

Урожайность вызывает беспокойство у садоводов. Среди решений — большее разнообразие выращиваемых культур.

ВЕНСАН МАРШАЛЬ: Любому садоводу, который раньше выращивал один тип фруктов, в будущем придётся, несомненно, разнообразить своё садовое хозяйство, чтобы в конкретном году уменьшить риск, связанный с производством персиков, абрикосов или груш.

Такая гонка наперегонки со временем продолжится, пока наши усилия по сокращению парниковых газов не приведут к результатам.