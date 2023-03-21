«Мы приближаемся к точке невозврата»: эксперты ООН озвучили последнее предупреждение о климатическом кризисе

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при Организации Объёдинённых Наций в понедельник опубликовала заключительный отчёт в рамках своего шестого оценочного цикла, посвящённого глобальному потеплению, передаёт France 24. По информации канала, учёные предупредили, что средняя температура на Земле выросла на 1,1 градус Цельсия, а это значит, что международное сообщество уже подошло вплотную к согласованному ранее пределу повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, достижение которого обернётся тяжелейшими последствиями для окружающей среды.

Всего за 140 лет температура на Земле выросла на 1,1 градус Цельсия. Аномальная жара, засуха и смертоносные наводнения — лишь малая толика того, что ждёт нас в результате глобального потепления. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН в понедельник публикует заключительный отчёт шестого оценочного цикла по климатическим изменениям.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Наш мир оказался на перепутье, а наша планета — под прицелом. Мы приближаемся к точке невозврата, которой станет превышение согласованного на международном уровне лимита по глобальному потеплению на 1,5 градуса Цельсия. Мы — на самом краю, за которым — точка невозврата. Но ещё не поздно всё исправить. Я рассчитываю, что МГЭИК сделает то, что делала всегда: укажет нам на возможные решения проблемы и покажет необходимость как можно скорее покончить с глобальным потеплением, пользуясь сухими цифрами.

На протяжении недели собравшиеся в Швейцарии ведущие мировые климатологи и представители различных стран составляли выжимку из проведённых за минувшие семь лет научных исследований общим объёмом десять тысяч страниц, в итоге получив 20-страничное предостережение, адресованное мировым лидерам. Этот документ — резюме всех их основных докладов, посвящённых изучению климатических изменений, уже ощущающимся последствиям климатического кризиса, а также возможным решениям.

Эксперты в том числе предупреждают, что глобальное потепление затронет 3,3 миллиарда человек; в случае, если температура Земли вырастет на 1,5 процента, угроза вымирания встанет перед 14 процентами биологических видов; а к 2050 году крупные города планеты будут ежегодно переживать катаклизмы, которые раньше случались раз в сто лет.

В качестве решений специалисты рекомендуют в кратчайшие сроки сократить объёмы выбросов парниковых газов во всех секторах. По их мнению, общей целью должно стать достижение всем миром углеродной нейтральности к 2050 году. Эксперты предупреждают: бездействие может в долгосрочной перспективе обернуться необратимыми изменениями на планете.

АДИЛЬ ШЕРАЗ, глава представительства организации CARE International: Кризисная ситуация складывается не только на краткосрочную перспективу — речь также идёт и о среднесрочных, и о долгосрочных последствиях. Поэтому важны все шаги. Нам нужно не только оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях прямо сейчас, но и без лишнего шума планировать другие меры поддержки на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Этот завершающий отчёт станет для климатологов последним шансом призвать государства принять меры до следующего доклада, который будет опубликован в 2030 году, — к этому моменту что-то предпринимать будет уже слишком поздно.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.