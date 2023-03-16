Focus: разрешением на разработку нефти на Аляске Байден запустил «климатическую бомбу судного дня»

Президент Джо Байден нарушил одно из своих крупнейших предвыборных обещаний, пишет немецкий журнал Focus. Он утверждал, что не допустит новых разработок нефти и газа на территории США, однако теперь одобрил спорный проект по нефтяной разведке на севере Аляски. Критики утверждают, что это настоящая «климатическая бомба судного дня»: к 2050 году проект Уиллоу выбросит в атмосферу примерно столько же парниковых газов, сколько 70 угольных электростанций.

Правительство США одобрило спорный проект по нефтяной разведке на севере Аляски, несмотря на резкую критику со стороны экологов, сообщает немецкий журнал Focus. В понедельник Министерство внутренних дел дало американской энергетической компании Conoco Phillips зелёный свет на бурение на нефть на трёх участках, находящихся в федеральной собственности Национального нефтяного резерва Аляски (NPRA).

Между тем, президент США Джо Байден во время предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года обещал не допускать новых разработок нефти и газа на землях, находящихся в федеральной собственности, в течение своего президентского срока. Однако конгрессмены Аляски и другие сторонники так называемого проекта Уиллоу настаивали на его утверждении на федеральном уровне. По их мнению, проект стоимостью в миллиард долларов принесёт тысячи рабочих мест и будет способствовать энергетической независимости США.

Ожидается, что компания Conoco Phillips будет добывать до 180 тыс. баррелей нефти в день с помощью новых скважин. Генеральный директор группы Райан Ланс назвал решение Министерства внутренних дел «правильным решением для Аляски и нашей страны». С другой стороны, ряд его однопартийцев в ужасе. Это решение — «пощёчина многим из нас, кто поддерживает эту администрацию», сказал конгрессмен-демократ и защитник окружающей среды Джаред Хаффман из Калифорнии.

Абигейл Диллен из экологической организации Earth Justice раскритиковала новый проект как «напрямую подрывающий новую чистую экономику, которую обещала продвигать администрация Байдена». Это решение сорвёт климатические цели президента США, добавила она.

На самом деле Международное энергетическое агентство уже заявило в исследовании 2021 года, что нельзя разрабатывать новые нефтяные или газовые проекты, если мир хочет быть климатически нейтральным к 2050 году. По оценкам Министерства охраны окружающей среды США, к 2050 году этот проект выбросит в атмосферу примерно столько же парниковых газов, сколько 70 угольных электростанций. Проект Уиллоу — это «климатическая углеродная бомба судного дня», говорится в заявлении экологической организации NRDC.

Коренное население также не испытывает энтузиазма по поводу проекта, отмечает немецкий журнал. «Пока руководители других штатов получают рекордные прибыли, местные жители вынуждены бороться с вредными последствиями окружающих их обширных буровых работ», — говорится в заявлении группы коренных народов «Суверенные инупиаты за живую Арктику». Реальная цена проекта — это «земля, животные и люди, которые вынуждены дышать грязным воздухом и пить грязную воду».

Однако есть и свидетельства того, что Байден не мог просто запретить проект, пишет Focus. Это связано с тем, что компания Conoco Phillips уже несколько десятилетий арендует некоторые участки, на которых теперь будет вестись добыча. Поэтому, если бы администрация Байдена захотела остановить проект, пришлось бы преодолеть значительные юридические препятствия, сообщил в понедельник торговый журнал Energy Wire со ссылкой на правительственные круги. Поэтому существует вероятность, что президент просто хотел избежать затяжного и, возможно, бесполезного спора в суде. Белый дом также отмечает, что нефтяной проект будет меньше по масштабам, чем первоначально планировалось.

Кроме того, проект Уиллоу был одобрен через день после того, как правительство США ограничило бурение на нефть и газ в Северном Ледовитом океане и запретило разработки на 5,26 млн гектаров земли в районе NPRA. Белый дом теперь представляет этот шаг как компенсацию за одобрение проекта Уиллоу — и защиту территории, которая является домом для гризли и белых медведей, а также североамериканских оленей и сотен тысяч перелётных птиц. Но на этом неприятности Байдена вряд ли закончатся: первые экологические организации уже подали иски, заключает немецкий журнал Focus.