Spiegel: тысячи несогласных с климатическими планами нидерландского правительства фермеров съехались на протест в Гааге

В Гааге прошла многотысячная акция протеста против планов правительства Нидерландов по сокращению выбросов оксида азота в сельском хозяйстве, сообщает Der Spiegel. Участники демонстрации размахивали перевёрнутыми нидерландскими флагами. Несмотря на запрет властей, фермеры въехали в Гаагу на тракторах. Как отмечает издание, новые экологические стандарты, по собственным оценкам правительства, могут привести к закрытию 30% нидерландских ферм.

За несколько дней до провинциальных выборов в Нидерландах тысячи людей вышли на улицы Гааги в знак протеста против планов правительства по сокращению выбросов оксида азота в сельском хозяйстве, передаёт Der Spiegel.

По сообщениям нидерландских СМИ, в демонстрации приняли участие около 25 тыс. человек. Участники акции размахивали перевёрнутыми флагами Нидерландов. Они стали символом антиправительственных протестов фермеров.

Демонстрация была организована профессиональными объединениями фермеров, однако к участию в акциях протеста призывали и правопопулистские партии. Глава фракции ультраправой Партии свободы в палате представителей Нидерландов Герт Вилдерс потребовал отставки правительства и обвинил его в «убийстве фермеров».

В нескольких километрах от фермеров в то же самое время собственную акцию протеста проводили климатические активисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания». — ИноТВ). Они выступили против государственной поддержки ископаемых видов топлива. Когда активисты перекрыли одну из главных дорог Гааги, полиция применила водомёты.

Власти Нидерландов планируют к 2030 году сократить выбросы оксидов азота, производимые в том числе при использовании удобрений, на 50%. Кроме того, правительство объявило о резком сокращении поголовья скота.

По оценкам правительства, эти меры могут привести к закрытию 30% ферм. Основным загрязнителем является аммиак с животноводческих ферм. В течение многих лет уровень загрязнения вблизи охраняемых природных территорий Нидерландов превышал все лимиты. После нескольких судебных решений за дело должно взяться правительство. Оно ещё не представило окончательных мер.

В прошлом году фермеры уже протестовали против планов правительства в течение нескольких недель. Они перекрывали автомагистрали, совершали поджоги, угрожали политикам и забрасывали дороги навозом. Несмотря на запрет властей, в знак протеста фермеры въехали в Гаагу на тракторах и в этот раз.

Нидерланды с их 17,5-миллионным населением — второй по величине экспортёр сельскохозяйственной продукции в мире после США. В то же время страна является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в Европе.

Позиции политиков по проблеме выбросов оксидов азота окажут значительное влияние на результаты провинциальных выборов 15 марта. Партии правящей коалиции теряют избирателей. Значительный прирост голосов пророчат правопопулистсткому Гражданскому движению фермеров, пишет Der Spiegel.